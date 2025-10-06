Het zat er al een tijdje aan te komen, maar lijkt nu ondanks flink wat protesten er toch echt van te gaan komen: Europese competitiewedstrijden die op een ander continent worden gespeeld. De UEFA heeft namelijk toestemming gegeven om duels van FC Barcelona en AC Milan in het buitenland af te werken. Daardoor zal Oranje-international Frenkie de Jong een gigantische afstand moeten afleggen om een wedstrijd te spelen.

Dat deed de bond overigens wel met tegenzin, maar dat maakt de gevolgen er niet minder door. Het betekent namelijk dat Frenkie de Jong met Barcelona eind december af moet reizen naar het Amerikaanse Miami om een wedstrijd tegen Villarreal in de Spaanse competitie te spelen. De wedstrijd tussen AC Milan en Como wordt in februari volgend jaar in de Australische stad Perth gespeeld.

'Dit is betreurenswaardig'

De Europese voetbalbond herhaalde in een verklaring op de website dat het tegen het spelen van nationale competitiewedstrijden buiten het thuisland is. De mondiale regelgeving is echter niet duidelijk en gedetailleerd genoeg om de verzoeken af te wijzen, aldus de bond. "Hoewel het betreurenswaardig is dat we deze twee wedstrijden moeten laten doorgaan, is deze beslissing uitzonderlijk en mag die niet als een precedent worden beschouwd", aldus UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin in een verklaring

"Competitiewedstrijden moeten op eigen bodem worden gespeeld; iets anders zou loyale fans benadelen en mogelijk verstorende elementen in de competitie introduceren. Onze inzet is duidelijk: de integriteit van de nationale competities beschermen en ervoor zorgen dat voetbal verankerd blijft in de eigen omgeving", besloot Ceferin.

De UEFA gaf verder aan dat het momenteel werkt aan het herzien van de regelgeving, zodat de bond toekomstige verzoeken van clubs om competitiewedstrijden in het buitenland te spelen kan afwijzen. De Europese bond zegt zich gesterkt te voelen door de protesten van supporters en "het wijdverbreide gebrek aan steun van andere competities, clubs en spelers."

