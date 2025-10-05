FC Barcelona heeft voor het eerst dit seizoen verloren in de nationale competitie. Het team van Frenkie de Jong verloor met dikke cijfers van Sevilla: 4-1. Zijn teamgenoot Pedri haalde na afloop van de wedstrijd keihard uit.

Pedri stak zijn frustratie niet onder stoelen of banken na de pijnlijke 4-1 nederlaag van Barcelona in Sevilla. De Spaanse international noemde de wedstrijd 'afschuwelijk' en eiste een flinke dosis zelfkritiek van de hele selectie. "We hebben nog nooit zo slecht gespeeld als vandaag."

"In de eerste helft wisten we niet hoe we moesten aanvallen of verdedigen. Sommigen gaan nu naar hun nationale teams, maar als we terugkomen, moeten we goed nadenken en reflecteren zodat dit niet nog eens gebeurt", benadrukte de creatieve middenvelder. Pedri gaf de assist op de enige treffer van Barcelona zondag, Marcus Rashford scoorde weer.

'Dat zijn momenten die een wedstrijd bepalen'

Pedri gaf aan dat de spelers van Barcelona tijdens de wedstrijd zelf al doorhadden hoe dominant Sevilla was: "We zagen het gebrek aan intensiteit op het veld. Ze wonnen alle duels, ze wisten precies hoe ze ons moesten aanvallen. We probeerden in de rust te praten en dingen te corrigeren, maar we waren op geen enkel moment op het vereiste niveau."

De 22-jarige middenvelder verborg zijn teleurstelling niet over de gemiste penalty van Lewandowski in de 76e minuut, toen Barcelona met 1-2 achterstond, maar steunde zijn teamgenoot: "Dat zijn momenten die een wedstrijd bepalen, maar een penalty kan je missen."

Koppositie kwijt

Barcelona gaat door de nederlaag niet meer aan kop in La Liga. Real Madrid is de koploper met 21 punten uit acht duels, Barça heeft drie punten minder.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.