FC Barcelona heeft een teleurstellende boodschap gedeeld. De spaanse topclub moet de terugkeer naar stadion Camp Nou namelijk opnieuw uitstellen. Er werd een hoop geld geïnvesteerd in de renovatie ervan.

FC Barcelona zal voorlopig nog niet terugkeren naar de thuisbasis. De Catalanen hoopten op tijd een vergunning te krijgen om op 21 oktober in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos terug te keren in het gerenoveerde stadion, maar slaagden hier niet in. De wedstrijd wordt opnieuw in het Olympisch Stadion op de Montjuïc gespeeld.

"De club blijft zich inspannen om de nodige administratieve vergunningen te verkrijgen voor de opening van Camp Nou", laat Barcelona weten. De ploeg van Hansi Flick speelde de eerste drie weken van het La Liga-seizoen uitwedstrijden om zo het stadion klaar te kunnen maken voor de heropening.

Dat lukte niet op tijd, waardoor de club de twee volgende thuiswedstrijden afwerkte in het Johan Cruijff-stadion op het trainingscomplex, met een capaciteit van maximaal 6000 toeschouwers.

1,5 miljard euro

Barcelona betaalt naar schatting 1,5 miljard euro voor de herbouw van Camp Nou, waar naar verwachting plaats zal zijn voor 105.000 supporters.

Champions League

De club speelde woensdag in de competitiefase van de Champions League tegen titelhouder Paris Saint-Germain. PSG won in de laatste minuut met 2-1. Met het doelpunt van Ferran Torres verbraken de Spanjaarden wel een clubrecord.

Het was namelijk de 45e wedstrijd op rij dat de Catalanen het net wisten te vinden. Het vorige record stond op 44 wedstrijden en werd gevestigd tussen november 1942 en februari 1944. Een 81 jaar oud record uit de boeken gespeeld dus.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.