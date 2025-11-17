Het Nederlands elftal was vrijdagavond al officieus geplaatst voor het WK 2026, maar tóch zette de ploeg van Ronald Koeman alles op alles om zich definitief te plaatsen voor het eindtoernooi. Tijjani Reijnders nam tegen Litouwen de openingstreffer voor zijn rekening.

Het Nederlands elftal is verzekerd van deelname aan het WK van volgend jaar. Alleen in een extreem onwaarschijnlijk scenario kon Oranje het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada nog mislopen. Dat zou uitsluitend als Nederland verloor van Litouwen én Polen in het duel met Malta maar liefst dertien doelpunten goedmaakt. Dat gebeurde niet door de goede 4-0 zege van Oranje.

Prachtige goal Reijnders

Oranje was al vanaf de eerste minuut op jacht naar de belangrijke openingtreffer, maar liep in de beginfase al een paar keer tegen de Litouwse muur. In de 16e minuut vond Frenkie de Jong een gaatje om Reijnders te vinden. De middenvelder van Manchester City aarzelde geen seconde en schoot de bal kiezelhard in het doel van Litouwen.

Daarmee betaalde de 27-jarige Zwollenaar het vertrouwen direct terug. In de voorgaande wedstrijden kregen Ryan Gravenberch en Justin Kluivert de voorkeur, maar dat liep niet geheel naar wens doordat er weinig loopacties werden gemaakt. De bondscoach is zoekende naar het meest gebalanceerde middenveld en kiest tegen Litouwen voor De Jong, Reijnders en Xavi Simons. De eerste kans voor Reijnders was meteen raak, uitgerekend door een goede loopactie.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.