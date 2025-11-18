Frenkie de Jong is al jaren - mits fit - een zekerheidje in het Nederlands elftal. De middenvelder van FC Barcelona is een geroemde speler bij zijn club en land, maar Johan Derksen ziet een 'absolute vedette' die volgens hem veel beter is dan De Jong. In Vandaag Inside breekt hij een lans voor Tijjani Reijnders.

"Reijnders is de absolute vedette van het Nederlands elftal", stelt Derksen in de uitzending van dinsdagavond. "Ik keek al op van het feit dat hij totaal geen aanpassingsproblemen had bij Manchester City, toch het hoogste niveau wat je hebt." Reijnders groeide van AZ uit naar basisspeler bij AC Milan. Daar viel hij dusdanig op, dat de middenvelder afgelopen zomer werd opgepikt als vervanger van Kevin De Bruyne bij Manchester City. René van der Gijp vreesde er toen al voor dat Reijnders teveel zou worden vergeleken met de Belg.

'Mijn ideale middenveld is...'

"Hij is totaal anders dan De Bruyne. Hij moet ook de ruimte hebben om te lopen, want hij is een lopende speler. Mijn ideale middenveld is met Reijnders, De Jong en Ryan Gravenberch. Het beste zou nog zijn als je zoals Spanje tien jaar geleden, drie spelers van FC Barcelona op het middenveld hebt. Die dan dag in dag uit met elkaar trainen en spelen. Maar dat heb je niet. Dan is dit de beste oplossing." Gijp is duidelijk fan van De Jong en grijpt ook naar woorden van zijn clubtrainer Hansi Flick bij FC Barcelona. "Hij zegt dat hij de beste speler is waar hij ooit mee heeft gewerkt, dus dan is hij echt goed."

'Hij heeft alles wat De Jong niet heeft'

Daarmee wil Gijp de woorden van Derksen wat afzwakken. Die had een duidelijke mening over het verschil tussen Reijnders en De Jong. "Reijnders heeft eigenlijk alles wat Frenkie de Jong niet heeft. De Jong kan goed voetballen op het veilige middenveld, maar komt nooit verder en nooit in het strafschopgebied. Hij scoort ook nooit. Reijnders heeft veel meer loopvermogen en is veel dynamischer. Hij komt wél in de zestienmeter en scoort ook nog. Dan kies ik toch liever voor hem."