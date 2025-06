Oranje-international Justin Kluivert staat met romantische beelden stil bij bijzondere dag

Justin Kluivert beleeft succes op én naast het veld. Tijdens een sterk seizoen bij Bournemouth keerde hij terug in Oranje, waarmee hij zaterdag met 0-2 van Finland won. Privé vierde hij ook mijlpalen: in februari werd hij vader en op Instagram staat hij stil bij een andere mijlpaal met liefdevolle beelden.

De voetballer van Bournemouth verwelkomde afgelopen februari dochter Giselle Sofia Kluivert. De voetballer ging viraal over het internet met beelden vanuit het ziekenhuis vlak voor de komst van de kleine telg. De international filmde zichzelf en zijn vrouw Shanna Taihuttu, die op het punt stond te bevallen, terwijl hij danste op het nummer Push It.

Justin Kluivert zorgt voor opmerkelijk moment en zet tegenstander letterlijk in zijn onderbroek Justin Kluivert heeft een gele kaart gekregen voor een bijzondere actie. De aanvallende middenvelder van Bournemouth zette Crystal Palace-speler Ismaïla Sarr letterlijk in zijn onderbroek. De beelden gingen al snel sociale media over.

Huwelijk

Kluivert en Taihuttu stapten vorig jaar in het huwelijksbootje nadat de voetballer tijdens een romantisch etentje in Frankrijk op zijn knieën ging voor haar. De twee zouden elkaar naar verluidt in 2021 hebben leren kennen. Na het ene hoogtepunt volgde het andere hoogtepunt, want niet lang nadat de twee trouwden kwam dochter Giselle ter wereld.

i © Instagram: @justinkluivert

De romantische trouwdag in 2024 is de voetballer echter niet vergeten. Op Instagram staat hij maandag stil bij een bijzondere mijlpaal. Het is namelijk precies één jaar geleden dan de twee trouwden. De aanvaller plaatste een foto in zijn verhaal op Instagram waarop Taihuttu met trots haar trouwring toont, terwijl ze een romantische fietstocht maken.

i © Instagram: @justinkluivert

Tweede kind op komst?

Het vaderschap leek de international vleugels te geven, want na de geboorte van Giselle afgelopen februari viel hij op met zijn prestaties op het veld. Tijdens een persconferentie werd hem gevraagd of de geboorte van zijn dochter invloed had op zijn goede prestaties, waarop Kluivert lachend aan gaf dat er "misschien ook maar een tweede" gemaakt moest worden. Het zou dus zomaar kunnen dat de twee tortelduiven op korte termijn hun kersverse gezin zullen uitbreiden.

Wesley Sneijder viert 'liefde' met ex Yolanthe, nieuwe vriendin mengt zich in feestvreugde Oranje-icoon Wesley Sneijder viert vandaag een feestje. De oud-voetballer is 41 jaar geworden. Zijn ex-vrouw Yolanthe van Kasbergen én zijn huidige vriendin delen mooie woorden over Sneijder.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.