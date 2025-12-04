Luciano Valente staat ineens vól in de spotlights. De middenvelder maakte deze zomer de overstap van FC Groningen naar Feyenoord. Dat is een verschil van dag en nacht qua media-aandacht. Valente kan er inmiddels over meepraten, aangezien er onlangs een pikant gerucht over hem verscheen.

Het gaat hard met Valente. Vorig seizoen maakte hij indruk bij FC Groningen, waarna hij op de radar verscheen bij meerdere topclubs in Nederland. Het werd uiteindelijk Feyenoord. Daar ging zijn ontwikkeling als een komeet, waardoor bondscoach Ronald Koeman hem vorige maand liet debuteren in het Nederlands elftal. In november kocht Valente ook een nieuwe villa.

Valente genoemd in pikant gerucht

Door zijn bekendheid is Valente ineens ook een stuk interessanter voor de roddelkanalen. Onlangs legde een medium de link tussen Valente en contencreator Nina Houston. Ze liketen elkaars posts en waren elkaar gaan volgen op Instagram. Dat nieuws heeft ook Groningen bereikt, waardoor Valente er live op de radio mee werd geconfronteerd. "Je hebt de liefde gevonden, las ik, als dat klopt", legt Niiwino Geertsema van RTV Noord hem voor.

"Is dat zo?", reageert Valente vertwijfelend. "Nee, ik ben nog steeds single hoor, dus... Ik heb nog geen vriendin", benadrukt hij. "Gewoon wat minder foto's liken op Instagram. Misschien dat je daarmee wat artikelen voorkomt", krijgt hij als tip mee van de mediapersoonlijkheid. "Misschien moet ik mijn Instagram er maar vanaf halen", erkent de Feyenoorder.

Valente meer in de schijnwerpers

Valente vindt dat hij nu veel meer aandacht krijgt. "Het is af en toe best wel chaos en druk allemaal, wat er allemaal op je afkomt", vertelt hij. "Bij Groningen zeiden we dat ook wel eens. Maar dit is echt nog wel next level", verzekert de middenvelder, die het advies krijgt om dan voorlopig maar geen vriendin te nemen. "Het kan ook rust geven", countert hij.

Valente ontving het belletje wegens zijn nominatie voor sporttalent van het Groningse sportgala. De radiohost merkt op dat ze dus geen plus één hoeven te verwachten bij Valente nadat hij het relatienieuws ontkrachtte. "Misschien plus twee", reageert hij gekscherend. Valente strijdt met roeister Marg van der Wal en Roos Müller om de titel sporttalent 2025 van Groningen.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.