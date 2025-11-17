In Rotterdam waait een nieuwe trend door de kapsalons: de Valente. Waar tieners jaren geleden massaal kozen voor de glimmende Graziano Pellè-coupe, is het nu Luciano Valente die onbedoeld de stad in beweging krijgt. De Feyenoord-middenvelder, sinds kort ook onderdeel van de Oranje-selectie, blijkt ineens hét voorbeeld dat jongeren meenemen naar de kapper.

Dat beschrijft het Algemeen Dagblad, dat zelf langsging bij kapperszaak Vagabond - de plek waar Valente iedere week wordt geknipt. Daar ziet kapper Xander van Gijn de stormloop met eigen ogen. Jongens stappen binnen met TikTok- en Instagramfilmpjes en zeggen simpelweg: "Ik zag jullie voorbij komen op TikTok of Instagram." Ze bekijken het account, zien Valente's coupe en besluiten vervolgens: dit moet ik ook. Volgens Van Gijn is die online zichtbaarheid 'duidelijk de drijvende kracht achter de hype'.

De magie achter de Valente-look

De populariteit is zelfs groter dan de kapper vooraf had verwacht. Vagabond-eigenaar Richard Gronas zag de cijfers in korte tijd exploderen. "Toen we 'de Valente' op onze pagina hadden, ontplofte TikTok", vertelt hij. "De video’s zijn honderdduizenden keren bekeken en ons websiteverkeer is met zo’n vijftig procent gestegen." Jongeren die het kapsel normaal nooit hadden overwogen, zien het ineens voortdurend in hun tijdlijn en komen nieuwsgierig langs.

Maar wat maakt de coupe zo bijzonder? Volgens Xander draait alles om de mix van strak en natuurlijk. Het haar moet golvend vallen, maar wel netjes naar achteren. "Strakke lijnen, vloeiende overgangen, een beetje sea salt spray en clay wax voor die nonchalante look", legt hij uit. Het resultaat: een kapsel dat moeiteloos oogt, maar technisch tot in detail is gedaan én daardoor perfect aansluit bij de stijl die nu populair is bij tieners.

Valente treedt in de voetsporen van Graziano Pellè

Binnen Vagabond zien ze gelijkenissen met een eerdere stijlicoon uit De Kuip: Graziano Pellè. De Italiaanse spits zorgde ruim tien jaar geleden voor dezelfde massale vraag naar zijn strakke coupe. "Toen Pellè hier kwam, was hij echt een publiekslieveling", zegt Gronas. "Dat zie je nu ook bij Valente. Luciano heeft een look die opvalt, en als je populair bent én goed speelt, gaat het snel."

Valente zelf geniet volgens zijn kapper wel van de aandacht. Hij vindt het vooral 'gaaf' dat zijn kapsel wordt opgepikt en voorspelde al dat de video's viraal zouden gaan. Ondertussen nemen steeds meer nieuwe gezichten plaats in de kapperszaak, allemaal voor dezelfde vraag. Eén ding is duidelijk: Valente verovert niet alleen de harten in De Kuip, maar ook de Rotterdamse kapsalons.

Oranje-debuut lonkt voor Valente

Terwijl de Rotterdamse jeugd massaal rondloopt met een Valente-coupe, kan de Feyenoorder maandagavond zélf weleens zijn Oranje-debuut maken. Nadat hij deze interlandperiode voor het eerst was opgeroepen door Ronald Koeman, raakte de selectie juist flink uitgedund door nieuwe blessures.

Dat vergroot de kans dat Valente tegen Litouwen minuten mag maken. Koeman hintte daar al voorzichtig op: op de vraag of hij hem zou laten debuteren. "Ook om te voorkomen dat Italië hem wegkaapt", doelde de bondscoach op het feit dat hij ook voor Italië zou mogen uitkomen.

