Noa Lang zou tijdens de huidige winterse transferwindow terug kunnen keren naar PSV. Hoewel deze stap niet aannemelijk is, hebben Lang en zijn oud-club wel contact met elkaar.

Dinsdagochtend circuleerden er een aantal berichten op X waarin gesuggereerd werd dat PSV Lang gepolst zou hebben voor een terugkeer, maar dat lang niet opnieuw in de Eredivisie zou willen spelen. Het Eindhovens Dagblad deed navraag bij PSV naar aanleiding van de geruchten.

Daaruit bleek dat een terugkeer van Lang naar de landskampioen op dit moment niet aannemelijk is, maar dat de Eindhovense club, wel de oren en ogen openhouden.

Contact tussen PSV en oud-spelers

Het ED nuanceerde de geruchten verder door te melden dat PSV op reguliere basis contact houdt met (het management van) oud-spelers, om op de hoogte te blijven van hun situatie bij de nieuwe club. Hoewel een winterse transfer naar PSV niet voor de hand ligt, is de kans wel aanwezig dat Lang al na een half jaar vertrekt uit Napels.

Naderend vertrek bij Napoli?

Lang maakte afgelopen zomer een transfer naar de Italiaanse grootmacht, waar ook onder anderen Sam Beukema en David Neres spelen, maar kende een lastige start. De linksbuiten kreeg weinig speeltijd van Antonio Conte en maakte tijdens sommige duels helemaal geen minuten.

Later kreeg Lang meer speeltijd, maar voor alsnog kwam hij geen enkele keer negentig minuten in actie. De Nederlander werd de afgelopen weken dan ook regelmatig gelinkt aan een vertrek bij de club die momenteel vierde staat in de Serie A. De Turkse clubs Galatasaray, Fenerbahçe en Besiktas zouden allemaal interesse hebben.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.