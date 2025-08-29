Xavi Simons heeft zijn toptransfer naar de Premier League te pakken. De Oranje-international gaat van RB Leipzig naar Londen. Wel op 17 kilometer afstand van de eerder verwachte club.

Heel de zomer werd Simons gekoppeld aan Chelsea, dat doorschakelde naar Alejandro Garnacho van Manchester United. Maar nu heeft Simons voor vijf jaar getekend bij Tottenham Hotspur, met een optie voor nog twee seizoenen. Geen West- maar Noord-Londen dus voor de 22-jarige Nederlander.

Opvolger Heung-min Son

"Ik ben ontzettend blij met deze stap en kan niet wachten om in actie te komen", liet Simons bij zijn aankomst bij Tottenham Hotspur weten. "Ik droom hier al lange tijd over. Tottenham is een geweldige club. Toen ik coach Thomas Frank ontmoette, wist ik meteen dat dit de juiste club voor mij is."

Bij Spurs is hij de opvolger van clublegende Heung-min Son, die afgelopen zomer naar LAFC in de MLS vertrok. De Zuid-Koreaan won in zijn tiende en laatste seizoen bij de club de Europa League, waardoor Tottenham Hotspur zich plaatste voor de Champions League. Simons neemt ook het rugnummer 7 over van de voormalig aanvoerder.

Collega-international bij Tottenham Hotspur

Simons wordt de tweede Nederlander in de selectie van Tottenham Hotspur. Hij voegt zich bij verdediger Micky van de Ven, die onlangs nog scoorde in de Europese Supercup tegen Paris Saint-Germain. Het was niet genoeg voor de zege, want Spurs verloor na strafschoppen. In die penaltyserie miste Van de Ven.

Aan de Premier League is Tottenham Hotspur goed begonnen. De nummer 17 van vorig seizoen won de eerste twee wedstrijden van het seizoen, waaronder op bezoek bij Manchester City. Dus staat Spurs gedeeld aan kop met Arsenal en Liverpool. Dit weekeinde wacht een duel met Bournemouth.

