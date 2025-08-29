PSV heeft een enorm bod ontvangen op Joey Veerman. De Britse club Brentford wil de middenvelder wegkapen uit Eindhoven. De transfer lijkt op dit moment te hangen aan de vraag of PSV bereid is mee te werken, want Veerman blijkt een stap naar de Premier League helemaal te zien zitten. "We moeten niet zielig doen", stelt PSV-trainer Peter Bosz.

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Telstar, hield Bosz zich in eerste instantie op de vlakte over een mogelijke transfer van Veerman. "Ik heb geen zin om op al die zaken in te gaan", zegt de trainer van PSV. "Dan ben ik veel meer bezig met wie wel of niet komt. Daar heb ik geen zin in. We gaan zaterdag een belangrijke wedstrijd spelen tegen Telstar. Daar ligt de focus op."

'Hartstikke lastig'

Bosz liet wel doorschemeren dat een dergelijke transfer vlak voor het sluiten van de markt problematisch zou kunnen zijn voor PSV. "Het is zeker niet lekker mocht er nog een speler vlak voor het sluiten van de markt vertrekken. Het is hartstikke lastig om een vervanger te vinden, want de lijstjes zijn korter geworden omdat spelers nu ergens anders voetballen", vervolgt hij.

Vervolgens vindt Bosz het de hoogste tijd om verder te gaan. "Maar het hoort er nou eenmaal bij. We moeten niet zielig doen, maar ik ben blij als de transfermarkt gesloten is", vertelt Bosz, geciteerd door Omroep Brabant. Veerman is overigens tegen Telstar hoogstwaarschijnlijk wel weer van de partij, mits hij de laatste training goed doorstaat.

Vertrek Veerman kan serieuze gevolgen hebben

Met het sluiten van de transfermarkt binnen enkele dagen, staat PSV voor een hels dilemma. Een bod van 30 miljoen euro is financieel zéér aantrekkelijk, maar het verlies van een sleutelspeler zoals Veerman kan serieuze gevolgen hebben voor de sportieve prestaties van de club. Voorlopig beraadt PSV zich over de bieding van de Britten.

