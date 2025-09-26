Topvoetbalster Vivianne Miedema pleit voor meer liefde en een veilige omgeving in de voetbalwereld. Ze kwam tot dat inzicht na het overlijden van een zeer geliefde coach Matt Beard (47). "Want er is over het algemeen veel te veel haat en te weinig lof."

Beard, een geliefde coach in het vrouwenvoetbal, overleed afgelopen week plotseling op 47-jarige leeftijd. Zijn dood zorgde voor verbinding in de veotbalwereld, zag Miedema. De wedstrijd van Liverpool, één van de clubs waar hij succesvol was, werd daarom afgelast. Ook bij de andere wedstrijden werd uitgebreid stilgestaan bij zijn dood. Er was een minuut stilte en de speelsters droegen rouwbanden.

"De liefde was overal in de stadions voelbaar", schrijft Miedema in haar column voor het AD. Hoewel zij Beard nooit zelf als coach heeft gehad, was er veel warm contact tussen de twee rond wedstrijddagen. "Zijn overlijden doet wat met me", legt ze uit. "Er was altijd wel even een praatje of een knuffel als we tegen elkaar speelden. Bijzonder om zo’n band met een coach van de tegenstander te hebben."

Liefde en verdraagzaamheid

"Hij bracht altijd vreugde en blijdschap en wordt al heel erg gemist." Het was een troost voor haar en de nabestaanden dat er zo liefdevol werd gereageerd vanuit de voetballerij. "Maar ergens is het ook dubbel. Wat zou het fijn zijn als zoveel liefde en verdraagzaamheid normaal was. Je zag het ook bij het overlijden van Liverpool-speler Diogo Jota. Nadat hij was verongelukt ging de rivaliteit tussen de clubs ook even van tafel."

De Oranje Leeuwin ziet dat die warmte er niet altijd is in het vrouwenvoetbal. "Het wordt steeds killer en afstandelijker. Ook in ons wereldje komt steeds meer haat online", zegt de 29-jarige aanvaller. Daar moet wat aan gebeuren. "Iedereen moet zich veilig kunnen voelen. Daar worden de prestaties juist ook alleen maar beter van."

Ze hoopt dat het respect van de afgelopen week in de toekomst zal voortduren. "Want er is over het algemeen veel te haat en te weinig lof."