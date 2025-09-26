PSV-trainer Peter Bosz spreekt vrijdagmiddag zijn medeleven uit richting de zwaar geblesseerde Ruben van Bommel, die zich tegen Ajax lelijk verstapte en uiteindelijk negen tot twaalf maanden moet revalideren van een knieblessure. "Dan kan je als staf alles analyseren, maar dit is botte pech", stelt Bosz op de persconferentie, in aanloop naar Excelsior-uit.

"We denken aan Ruben. Dat heeft impact. Hij is een jonge jongen die heel ambitieus naar PSV komt en goed gestart is. Als je ziet hoeveel hij gescoord heeft, dan is het verschrikkelijk voor die jongen nu. We leven met hem mee. Vorig jaar hebben we dit ook meegemaakt met Sergiño (Dest, red.). Het is verschrikkelijk voor Ruben", luidt de reactie van Bosz.

'Vrijwel iedereen komt goed terug'

De ervaren hoofdtrainer erkent dat hij een gekrenkte jongen tegen het lijf liep, daags na het horen van het trieste nieuws. "Dan zie je een jongen op krukken binnen komen en weet je dat hij een zware periode meegemaakt heeft. Je weet wat hem te wachten staat. Dat is verschrikkelijk. Vooral voor hem. Wij missen een goede voetballer, maar het gaat om hemzelf."

Bosz heeft echter vertrouwen in het herstel van de linksbuiten. "Hij is hartstikke jong. Dat moet hem houvast geven. Vroeger was het regelmatig einde carrière, tegenwoordig komt vrijwel iedereen goed terug", gaat hij verder.

Wéér een langdurige blessure

Van Bommel is de tweede aanvaller van PSV die langdurig wegvalt, na de blessure van Alassane Pléa. Bosz nuanceert: "Wij kijken naar iedere blessure, maar hij verstapt zich gewoon. Het gebeurde aan het begin van de wedstrijd, dus vermoeidheid telt niet. Licht geblesseerd was hij ook niet. Het is gewoon een heel ongelukkige samenloop van omstandigheden. En Pléa krijgt een schop van achteren. Dan kan je als staf alles analyseren, maar dit is botte pech. Niets anders."

Géén vervanger op komst

PSV is de afgelopen dagen op zoek geweest naar alternatieven, maar dat is volgens Bosz niet nodig. "„Wij hebben een goede selectie en goede spelers. Aan de zijkanten moeten we dit kunnen opvangen, want we zitten ruim in de spelers. En we hebben Myron Boadu aangetrokken", licht hij toe. Bij Jong PSV, koploper in de Keuken Kampioen Divisie, maakt Dele Thomas veel indruk, maar die hoeft voorlopig niet te rekenen op minuten. "Hij is nu nog niet klaar voor een rol bij de A-selectie, maar we volgen hem. Als het moment daar zou zijn, komt hij erbij."

Betekent het wel dat er minuten komen voor miljoenenaankoop Paul Wanner? "Hij is met een serieuze enkelblessure binnengekomen bij PSV en heeft daarom weinig gespeeld. Hij moet eerst volledig fit worden. Dit is ook een jongen van negentien, die tijd nodig heeft", vervolgt Bosz, die hem overigens ook ziet als een middenvelder. "Daar vind ik hem op zijn best."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.