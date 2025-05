Oranje Leeuwin heeft concurrentie voor basisplaats in Champions League-finale: 'Iedere speler is uniek'

Esmee Brugts kan zaterdag op 21-jarige leeftijd al haar tweede Champions League-titel veroveren met FC Barcelona in de finale tegen Arsenal. De Zuid-Hollandse, die slechts twee uur voor het duel hoort of ze een basisplek heeft, leeft een sobere leefstijl in Barcelona.

Na het WK van 2023 besloot de Heinenoordse een aanbieding van de Spaanse topploeg te accepteren. Daarvoor verkaste Brugts naar de op een na grootste stad van Spanje, met een flink aanbod aan clubs, kroegen en terrassen, maar daar blijft de 21-jarige voetbalster ver vandaan. Haar hele leven in Barcelona staat in het teken van voetbal.

'Heel normale mensen'

Toen ze de overstap naar de Spaanse topclub maakte, kwam ze in een ploeg waarvan de helft van de speelsters net wereldkampioen was geworden. Toch zorgde die gebeurtenis er niet voor dat die meiden naast hun schoenen gingen lopen. Brugts kwam in een warm bad terecht: "De meiden zijn heel normale mensen, ze zorgen ervoor dat je je op je gemak voelt," vertelt ze aan het AD.

"Niet dat je denkt, wow, je moet anders doen, want het zijn wereldkampioenen," gaat ze verder. "Ze hebben heel veel ervaring, helpen je. Ik ben een van hen, ik ben gewoon hun teamgenoot. Ze zijn heel open en toegankelijk, binnen en buiten het veld, je kunt ze alles vragen. Elke dag is top. En ik heb ook mijn eigen inbreng, want iedere speler is uniek, heeft haar eigen kwaliteiten. Ik ben ook overtuigd van die van mijzelf."

Basisplaats

De voetbalster concurreert bij Barcelona voornamelijk met de negen jaar oudere Zweedse Fridolina Rolfö, met wie ze een basisplek deelt. Slechts twee uur voor aanvang van het Champions League-duel hoort ze van coach Pere Romeu of zij, of Rolfö een basisplek heeft.

Een jaar geleden was dat anders en wist ze al ruim van tevoren dat ze niet zou starten: "Daardoor was ik voor de wedstrijd heel kalm. Ik wist wat ik aan mijn teamgenoten had, die hebben zoveel ervaring met finales spelen. Maar nu hoop ik natuurlijk wel in de basis te staan. Ik zal er klaar voor zijn."

