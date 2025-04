Vrouwen FC Barcelona drogen Chelsea af in halve finale Champions League

De vrouwen van FC Barcelona waren met 4-1 te sterk voor de speelsters van Chelsea en hebben daarmee een finaleplaats in de Champions League veiliggesteld. Dat deed Barcelona zonder Esmee Brugts.

Chelsea-keeper Hannah Hampton hield haar ploeg in de beginfase van de wedstrijd in de race door, na dat ze al een aantal keer ingegrepen had, een penalty van Alexia Putellas tegen te houden. Even later kon ze niet voorkomen dat Ewa Pajor alsnog de 1-0 binnen werkte op aangeven van Putellas, die daarmee haar gemiste penalty weer rechtzette.

Doek valt voor Ruud van Nistelrooij in Premier League, Arne Slot doet landgenoot met Liverpool pijn Ruud van Nistelrooij is zondagavond met Leicester City officieel gedegradeerd uit de Premier League. In eigen huis werd er met 0-1 verloren van Liverpool en alleen een driepunter tegen koploper was genoeg geweest om de laatste strohalm van lijfsbehoud vast te klampen.

De wedstrijd werd gespeeld in Estadi Johan Cruyff in Barcelona. Brugts was er niet bij bij de thuisploeg. Bij de bezoekers stond wel een Oranje leeuwin op het veld: Wieke Kaptein.

Dit is de vrouw van Oranje-international Nathan Aké: Kaylee Ramman heeft een eigen bikinimerk én voetbalde zelf ook Kaylee Ramman is al jaren de steun en toeverlaat van Oranje-verdediger Nathan Aké. De twee zijn meer dan tien jaar samen en sinds ze getrouwd zijn gaat Ramman als Kaylee Aké door het leven. Naast het bijstaan van haar man in zijn voetbalcarrière, timmert Kaylee zelf ook hard aan de weg. Met haar eigen bikinimerk probeert ze bij te dragen aan een duurzame wereld.

Nieuwe coach

Barcelona staat onder leiding van Pere Romeu, een jonge, nieuwe coach die voor het eerst aan het roer staat van een profteam. De speelstijl is nauwelijks veranderd ten opzichte van de drie jaren onder Jonatan Giráldez en ook de resultaten op het veld zijn grotendeels hetzelfde gebleven.

Chelsea had weinig ruimte om iets uit te richten tegen de thuisploeg, een speelde min of meer voor een 0-0 gelijkspel, waarbij het hoopte op een kans, zoals de winnende treffer van Erin Cuthbert vorig seizoen.

Oranje-international kondigt samen met zijn vrouw prachtig nieuws aan: 'Zo blij voor jullie!' Nathan Aké komt de laatste periode vanwege blessureleed minder in actie op het veld, maar buiten de lijnen gaat het hem juist voor de wind. Samen met zijn vrouw Kaylee deelde de verdediger van Oranje én Manchester City prachtig nieuws op Instagram.

Na de rust was Barcelona oppermachtig. Toch leek het erop alsof Chelsea hierna weer grip kreeg op de wedstrijd. Maar veel leverde het niet op: alleen een paar slappe schoten op doel, waardoor Coll nauwelijks in actie hoefde te komen, in tegenstelling tot Hampton eerder.

Barcelona kwam na rust terug met een duidelijke bedoeling: de controle houden over de wedstrijd en de score. Chelsea bleef proberen om op gelijke hoogte te komen, maar slaagde er niet in om Coll echt in de problemen te brengen.

Topvoetballer Frenkie de Jong duikt met geliefde Mikky Kiemeney op bij prestigieus event Frenkie de Jong maakte dit weekend met zijn vrouw Mikky Kiemeney een uitstapje dicht bij huis. Het bekende koppel bezocht de eindstrijd van een prestigieus tennistoernooi in Barcelona. Daar zagen zij publiekslieveling Carlos Alcaraz in actie.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.