Oranje Leeuwin stunt met terugkeer naar Nederland, verhuist dichter bij bekende vriendin

FC Twente Vrouwen stunt met de komst van 104-voudig Oranje-international Jill Roord. De 28-jarige middenveldster komt over van Manchester City. Ze tekent een contract van 3 jaar bij de 10-voudig kampioen van Nederland. Haar nieuwe relatie is een mogelijke (extra) reden voor de transfer.

Roord keert daarmee terug bij haar FC Twente, waar ze tussen 2012 en 2017 al speelde. Manchester City betaalde in 2023 ruim 350.000 euro voor de speelster aan VfL Wolfsburg, wat haar nog altijd de duurste Nederlandse speelster ooit maakt.

Terugkeer FC Twente

Naast Manchester City speelde ze de afgelopen jaren voor Wolfsburg, Arsenal en Bayern München. Na de zomer keert ze terug in de Vrouwen Eredivisie. " Ik ben heel blij en ook trots dat ik terugkeer bij FC Twente", vertelt ze aan de NOS.

"Ik ben hier opgegroeid en heb me hier ontwikkeld. Ik heb lang in het buitenland bij fantastische clubs gespeeld en acht jaar lang alles gegeven. De afgelopen jaren ben ik mijn plezier in voetbal en mijn geluk steeds meer verloren, en dat ga ik hier, dat voel ik nu al, direct terug vinden."

Vader

De terugkeer naar FC Twente is ook een hereniging met haar vader René, die technisch directeur bij de club is. " Voor haar is de cirkel nu rond. Ik heb ook een dubbel blij gevoel als vader, als familie, dat je dochter weer gaat spelen bij de club waar het allemaal begonnen is in het betaalde voetbal."

Relatie

Roord was de afgelopen tijd vaker in Nederland te vinden dan normaal. Ze heeft het namelijk erg gezellig met tophockeyster Pien Sanders. Recent werd de relatie officieel bevestigd. De voetbalster is al gespot op de hockeytribunes van Hockeyclub Den Bosch, maar komt na de zomer dichterbij haar vriendin wonen.

"Ik ben hartstikke verliefd op Jill en we hebben het leuk samen. En dat is het verhaal", vertelde Sanders aan Hockey.nl.

Manchester City

Roord speelde minder wedstrijden voor Manchester City dan gehoopt. Ze raakte in januari 2024 ernstig geblesseerd en maakte na de zomer pas haar rentree. Ze speelde 30 wedstrijden in de Women's Super League waarin ze 11 doelpunten maakte.