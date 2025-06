Jackie Groenen heeft vlak voordat het EK voetbal voor vrouwen begint eventjes de gelegenheid om vakantie te vieren. De international van Nederland pakt die kans met beide handen aan en geniet van de zon.

Het Europees kampioenschap begint op 2 juli. Met dat in gedachten, en vlak na de Nations League-wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen tegen Duitsland en Schotland, pakte Groenen haar koffers in voor een tropisch tripje. Waar ze precies is laat de speelster van Paris Saint-Germain niet zien, wel ziet het er allemaal zonnig uit.

Detox

Bij de reeks foto's zet Groenen 'Detox part 1', waarbij detox verwijst naar het zuiveren van giftige stoffen. In dit geval betekent het meer iets als 'relaxen'. Kennelijk is ze ook van plan meer delen dan dit eerste te plaatsen, dus het proces van ontgiften bevalt haar wel. De 30-jarige middenvelder smult van oesters, bezoekt een pittoresk stadje en drink water uit een natuurbron. De zee is alomtegenworodig op haar locatie, vandaar dat ze ook in badkleding is te bewonderen.

EK voetbal voor vrouwen

Voordat het EK begint speelt Nederland nog een oefenduel tegen Finland. Die uitzwaaiwedstrijd is op donderdag 26 juni, te Leeuwarden. Daarna moeten de Oranje Leeuwinnen aan de bak op het EK, te beginnen met de groepsafse. Daarin is Oranje ingedeeld bij Wales, Engeland en Frankrijk.

Fouten

Onlangs verloor Nederland met 4-0 van Duitsland. Groenen had weinig woorden nodig om de pijnlijke nederlaag samen te vatten. "Ik denk dat het duidelijk was dat we een moeilijke wedstrijd hadden. Het klopte niet in de passing, teveel individuele fouten en het klopte niet in de afstemming. Terwijl we in de afgelopen periode écht goede wedstrijden hebben gehad. Dit was gewoon géén goede", analyseert Groenen bij NOS.

Inmiddels is Jackie al jaren gelukkig met haar vriend Bram, met wie ze sinds eind 2024 verloofd is. Jackie is openhartig, maar deelt hun relatie niet breeduit. "Hij is mijn meest favoriete persoon op de wereld, ik heb heel veel geluk met hem", aldus Groenen. "Ik zag hem bij een vriendengroep en wist meteen: dit is hem."