Onverwachtse domper valt zwaar in het kamp van Oranje Leeuwinnen: 'Waarom zullen we van slag raken?'

De Oranje Leeuwinnen hebben vlak voor het EK in Zwitserland een zware tik gekregen door met 4-0 te verliezen van Duitsland. Na afloop van de wedstrijd was het duidelijk dat de teleurstelling diep zat. Jackie Groenen en Sherida Spitse staken hun frustraties niet onder stoelen of banken. "Deze kwam wel een beetje als een verrassing", stelt Groenen na de pijnlijke afgang.

Groenen had weinig woorden nodig om de pijnlijke nederlaag samen te vatten. "Ik denk dat het duidelijk was dat we een moeilijke wedstrijd hadden. Het klopte niet in de passing, teveel individuele fouten en het klopte niet in de afstemming. Terwijl we in de afgelopen periode écht goede wedstrijden hebben gehad. Dit was gewoon géén goede", analyseert Groenen bij NOS.

Onverwachtse domper

Na een goede trainingsweek vielen de puzzelstukjes deze keer niet op hun plaats, ziet Groenen. "Ja, een beetje wel", antwoordt ze op de vraag of de nederlaag onverwacht kwam. "Ik denk dat we goed hebben getraind deze week. Ik weet niet of het een teken is, maar ik denk dat het gewoon niet lukte. Het lukte niet. We gaan stuk voor stuk kijken wat we verkeerd hebben gedaan. Dat veel te veel verkeerd gaat, dat is gewoon balen."

Na de snelle Duitse goals probeerde Groenen als aanvoerder het tij nog te keren. "Ik probeerde de groep bij elkaar te krijgen. We willen te mooi voetballen in het begin. Dat is jammer, want daar profiteren zij van. Dit is zo'n dag dat het moeilijk is om goede dingen te zeggen denk ik", vervolgt Groenen, die wordt aangevuld door Spitse. "We moeten niet van slag raken. Waarom zullen we? We hebben heel veel goede wedstrijden op de mat gelegd."

Brandstof voor het EK

De Oranje Leeuwinnen hebben een forse domper te verwerken, maar als het aan Groenen ligt, kan de ploeg deze tegenslag gebruiken als brandstof richting het eindtoernooi in Zwitserland. "Ik denk dat het ook een manier is om weer beter te worden. En om weer te zoeken naar dingen die beter moeten. Ik denk dat we veel beter kunnen voetballen dan deze wedstrijd. Ik denk dat we dat ook hebben laten zien. En ja, over vijf weken komt het EK. Dan staan we er", sluit Groenen positief af.