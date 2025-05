Oranje Leeuwin staat op als rolmodel: 'Binnen tien minuten sturen 7 jonge meiden een bericht'

Topvoetbalster Vivianne Miedema wil een taboe doorbreken. Daarom staat ze op als rolmodel voor jonge vrouwen. Ze vind het belangrijk om het gesprek aan te gaan, zonder schaamte. "Ik heb veel met mijn moeder en huisarts gesproken."

Het is woensdag Wereld Menstruatiedag. Als ambassadeur van Always wil de 28-jarige Miedema het gesprek over menstruatieproblemen normaliseren en op gang te brengen. Er is de afgelopen jaren al vooruitgang geboekt. "Toch zijn we er nog lang niet", schrijft de aanvalster van Manchester City in haar column in het AD.

In de sportwereld kan de menstruatiecyclus voor ongemak zorgen voor vrouwen, zo ervaarde ook de Oranje Leeuwin. "Toen ik 15 jaar was en bij Heerenveen tussen volwassen vrouwen kwam, heb ik ook momenten gehad dat ik ongesteld werd en waarbij ik dacht: wat moet ik doen?"

Bespreekbaar

Ze had niet meteen iemand om zich heen om mee te praten. "Dat was moeilijk. Ik heb veel met mijn moeder en huisarts gesproken. Dat is ook mijn tip: probeer iemand te vinden met wie je erover kan praten: een vriendin, een teamgenootje, je moeder, je zus. Schaam je niet om het gesprek erover aan te gaan. We zijn allemaal vrouwen en we kunnen elkaar allemaal helpen."

Doorlekken

Er heerst ook angst voor doorlekken, maar er is steeds meer hulp voor vrouwen. Ook van mannelijke stafleden, schrijft Miedema. Witte broekjes worden steeds vaker vervangen voor een donkere kleur als de speelster daarom vragen. "Het zou eigenlijk elk seizoen, als er een nieuw tenue komt, opnieuw besproken moeten worden."

Het is volgend de Nederlandse tijd voor de volgende stap: "Dat het praten hierover genormaliseerd wordt. In de maatschappij kan daar veel meer aan gedaan worden."Bijvoorbeeld in biologielessen. Maar ook door de beschikbaarheid van maandverband en tampons in publieke toiletten, wat ook in Engeland het geval is. "Dat is een manier waarop het gesprek erover in gang gezet kan worden."

"Daarnaast is het belangrijk dat er rolmodellen opstaan die zich uit blijven spreken." Miedema is er daar zel een van. "Het is niet voor iedereen gemakkelijk om over te praten, maar als ik een video post over ongesteld zijn en binnen tien minuten sturen zeven jonge meiden een bericht dan is dat het me zeker waard."