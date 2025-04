Oranje Leeuwin 'strontchagrijnig' na mentale klap: 'Ik voelde meteen dat het niet goed was'

Oranje Leeuwin Vivianne Miedema kreeg twee weken geleden een fysieke én mentale klap te verwerken. Dat onthult ze in haar eigen column in het AD. Tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Oostenrijk ging het mis. "Deze keer vond ik het gigantisch taai."

"Het seizoen bij Manchester City is voor mij voorbij", schrijft de aanvalster. Tijdens het duel met de nationale ploeg liep Miedema een hamstringblessure op. Vorig jaar kampte ze nog met een langdurig kniekwetsuur. "Gelukkig is dit een heel andere blessure, al is het mentaal zwaar dat ik weer niet kan voetballen."

Dit is Vivianne Miedema: relatie met oud-teamgenote, topscorer van Oranje en twijfels over eigen lichaam Vivianne Miedema heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd, maar haar weg naar succes vergde ook enorm veel mentale kracht. Meerdere keren moest ze maandenlang revalideren, waarbij haar grote liefde Beth Mead een steunpilaar voor haar was. Dit is alles wat je moet weten over een van de meest invloedrijke speelsters in de geschiedenis van de Oranje Leeuwinnen.

'Strontchagrijnig'

"De eerste dagen was ik strontchagrijnig", onthult de 28-jarige. "Ik had moeite met lopen en dacht: verdorie, alweer. Wéér de gym in, wéér niet naar buiten, wéér op de tribune toekijken."

Miedema moest zichzelf opnieuw bij elkaar rapen. "Ik heb mezelf altijd kunnen motiveren en mezelf nooit zielig gevonden, maar deze keer vond ik het gigantisch taai. Ik moest echt even tegen mezelf zeggen: kom op, kop omhoog."

‘Héél logische’ keuze rondom bondscoachschap: ‘Oranje Leeuwinnen in veilige handen’ Na het EK in Zwitserland neemt Arjan Veurink het stokje over van Andries Jonker als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. De 38-jarige trainer, die nu nog assistent is bij Engeland onder Sarina Wiegman, geniet veel lof van voormalig Oranje Leeuwin Kelly Zeeman. "Hij gaat niet voor verrassingen komen te staan", vertelt Zeeman.

EK

Gelukkig komt het EK voor Miedema niet in gevaar. Dat gaat vanaf 2 juli van start in Zwitserland. "Dat zorgt ervoor dat ik nu een duidelijk doel heb. Anders was ik het liefst drie maanden op vakantie gegaan."

Uiteindelijk valt het dus nog enigszins mee, maar de schrik zat er wel in bij de voetbalster. "Ik voelde op het veld meteen dat het niet goed was. Maar ik bleef rustig omdat ik geen idee had wat het precies was en omdat ik niemand bezorgd wilde maken."

Grote zorgen om blessure Oranje Leeuwin Vivianne Miedema richting EK: 'Ze heeft zoveel pech met haar lichaam' Bondscoach Andries Jonker uitte zijn zorgen over de blessure van Vivianne Miedema, de topscorer van het Nederlands elftal. "Viv is vaak heel nuchter, maar de teleurstelling druipt ervan af", lichtte Jonker toe tijdens een online persconferentie. Het uitvallen van Miedema was dé smet op de avond voor de Oranje Leeuwinnen, die met 3-1 wonnen van Oostenrijk.

Manchester City

De rest van het seizoen met haar club moet ze dus wel aan zich voorbij laten gaan. Dat valt Miedema zwaar. Ze heeft het gevoel dat haar team haar nog nodig heeft in de competitie. Manchester City staat vierde onder Chelsea, Arsenal en Manchester United. "Afgelopen weekend liet United punten liggen en dacht ik: wauw, dit is de kans om dischterbij te komen. Als dat dan niet lukt, denk je: ik had mijn team kunnen helpen. Dat knaagt enorm."