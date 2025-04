Grote zorgen om blessure Oranje Leeuwin Vivianne Miedema richting EK: 'Ze heeft zoveel pech met haar lichaam'

Bondscoach Andries Jonker uitte zijn zorgen over de blessure van Vivianne Miedema, de topscorer van het Nederlands elftal. "Viv is vaak heel nuchter, maar de teleurstelling druipt ervan af", lichtte Jonker toe tijdens een online persconferentie. Het uitvallen van Miedema was dé smet op de avond voor de Oranje Leeuwinnen, die met 3-1 wonnen van Oostenrijk.

Miedema greep al een kwartier na haar invalbeurt tegen Oostenrijk plotseling naar haar hamstring. Met een blik vol pijn en teleurstelling verliet ze het veld Jonker mocht en wilde niets kwijt over de ernst van de blessure. "Dit komt heel hard aan en is zeer teleurstellend. Ik maak me in de eerste plaats zorgen om haar gezondheid. Viv is vaak heel nuchter, maar de teleurstelling druipt ervan af. Dit is mentaal zo zwaar. Weer een blessure is vervelend."

Grote teleurstelling

De 28-jarige spits moest de afgelopen jaren veel interlands van de Oranje Leeuwinnen missen door kwetsuren aan haar knie. In het Nations League-duel tegen Oostenrijk ging het opnieuw mis, maar dan ogenschijnlijk met haar hamstring. "Als je uit zo'n periode vol pech komt, hoop je dat het op een gegeven moment voorbij is. Als dat dan weer niet zo is, is dat ongelooflijk zwaar."

"Ze is er net weer en dan is er weer iets. Alsof je na de finish van een marathon hoort dat je nog een marathon moet lopen. Het gaat om haar gezondheid. Zij heeft zoveel pech met haar lichaam de laatste jaren", waren de woorden van Jonker op een online persconferentie.

EK in gevaar?

Op 30 mei staat een uitwedstrijd tegen Duitsland op het programma, gevolgd door een thuisduel met Schotland vier dagen later. Het EK vindt in juli plaats. "Het gaat niet eens om deelname aan het EK, maar om haarzelf", stelde Jonker, die ook Chelsea-speelster Wieke Kaptein en Arsenal-keeper Daphne van Domselaar zag uitvallen. "Over Wieke kan ik niets vertellen. Ik ben nu zeer teleurgesteld dat ik minimaal twee speelsters geblesseerd moet afleveren bij hun club."