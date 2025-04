‘Héél logische’ keuze rondom bondscoachschap: ‘Oranje Leeuwinnen in veilige handen’

Na het EK in Zwitserland neemt Arjan Veurink het stokje over van Andries Jonker als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. De 38-jarige trainer, die nu nog assistent is bij Engeland onder Sarina Wiegman, geniet veel lof van voormalig Oranje Leeuwin Kelly Zeeman. "Hij gaat niet voor verrassingen komen te staan", vertelt Zeeman.

"Ik heb eigenlijk alleen maar positieve woorden over hem. Ik ken hem natuurlijk als assistent van Sarina Wiegman bij de Oranje Leeuwinnen, maar we hebben ook vaak tegen zijn FC Twente gespeeld. Hij had altijd zijn plan klaar en als wij het dan toch een keer anders hadden neergezet, dan wist hij dat binnen een paar minuten om te zetten. Best vervelend voor ons", lacht Zeeman in gesprek met Sportnieuws.nl.

Grote troef op eindtoernooien

Veurink boekte grote successen bij FC Twente, waar hij in vier seizoenen vier keer landskampioen werd en tweemaal de Women’s BeNe League won. Ook pakte hij de KNVB Beker. Bij de Oranje Leeuwinnen bouwde hij verder aan zijn reputatie. "Hij wist alles van de tegenstanders, tot héél zwaar in detail." Volgens Zeeman was dat een grote troef tijdens het behalen van zowel de EK- als WK-finale onder leiding van Wiegman.

Zeeman benadrukt dat Veurink nu helemaal klaar is om Nederland te leiden. "Hij heeft veel kunnen leren van Wiegman op het allerhoogste niveau en dat zie je terug in alles wat hij doet. Eerst die finales op het EK en WK met ons, daarna precies hetzelfde met Engeland. Dat is ontzettend knap."

Een 'mensenmens' met uitstekende vaardigheden

Naast zijn tactische inzicht en succes als trainer, roemt Zeeman Veurink vooral om zijn menselijkheid. "Hij is echt een mensenmens en denkt overal over na", stelt ze. Die eigenschap was ook duidelijk zichtbaar in zijn rol als assistent, waarin hij volgens Zeeman een gouden duo vormde met Wiegman. "Ik hoopte dat de KNVB toe zou slaan en vind hem een héél logische keuze."

De kracht van Veurink ligt óók in het omgaan met wisselspelers, vooral tijdens grote toernooien. Ze haalt haar eigen ervaring aan tijdens het EK, waar ze veel moest plaatsnemen op de bank. "Hij weet precies hoe hij wissels bij de groep moet houden. Ik moest genoegen nemen met een rol als wissel, maar ik had elke wedstrijd het gevoel: ik ga erin komen. Dat vind ik wel echt een goede competentie. Bij eindtoernooien moet je het hele team erbij houden en daar is hij supergoed in."

Geen risico, maar een logische stap

Volgens Zeeman neemt de KNVB met de aanstelling van Veurink geen enkel risico. "Dit is absoluut de juiste keuze. Hij heeft bewezen dat hij klaar is voor het bondscoachschap en weet heel goed wat hem te wachten staat. Hij is tactisch sterk én heeft ervaring op het hoogste niveau. Het lijkt me duidelijk: Nederland zit met Veurink in veilige handen", besluit Zeeman.