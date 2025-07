Sarina Wiegman heeft maandag samen met de speelsters van Engeland een heldenonthaal gekregen. De Nederlandse coach en haar team werden door een heleboel fans toegejuicht en werden vervolgens op een iconische locatie in het zonnetje gezet.

De selectie kwam maandag aan op het vliegveld van Southend en mocht vervolgens een bezoekje brengen aan Downing Street, waar de Britse premier Keir Starmer werkt. Hij kon door een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump niet bij de huldiging zijn, maar toonde in een statement wel zijn waardering: "Jullie hebben de harten van onze natie veroverd. Ik wil jullie daar hartelijk voor bedanken"

Wiegman kon haar geluk ondertussen niet op. De bondscoach van Engeland, geboren in Den Haag, heeft haar derde Europese titel op rij veroverd. Zij won in 2017 het EK met Nederland en maakte Engeland in 2022 Europees kampioen. Met die laatste ploeg prolongeerde ze zondag dus de titel.

"Ik moet toegeven dat dit het meest chaotische toernooi is dat we ooit hebben gespeeld", doelde ze op miraculeuze ontsnappingen tegen Zweden, Italië en Spanje in de kwartfinale, halve eindstrijd en finale. "Mijn speelsters geven nooit op."

Wiegman en Engeland ontsnappen

De Engelse vrouwen flirtten tijdens het toernooi meerdere keren met uitschakeling. Tegen Zweden keek de ploeg van Wiegman een kwartier voor tijd nog tegen een 2-0 achterstand aan, maar trok het na een knotsgekke penaltyserie alsnog aan het langste eind. De Zweedse vrouwen kregen tot twee keer toe de kans om Engeland daarin uit te schakelen, maar dat lukte niet.

In de halve finale tegen Italië wist het pas in de 96ste minuut een verlenging af te dwingen waarin het in de laatste minuut de winnende maakt. Ook tegen Spanje moest het terugkomen van een achterstand en werd er uiteindelijk gewonnen na strafschoppen.

Huldiging met open bus

De Engelse selectie maakt dinsdag in een open bus een rondrit door het centrum van Londen. De kampioenen gaan onder meer langs bij de koning op Buckingham Palace. Bij de finale waren er overigens ook al leden van het Koninklijk Huis aanwezig, want kroonprins William en zijn dochter Charlotte zaten op de tribune.