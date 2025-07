Vivianne Miedema staat de komende volop in de schijnwerpers. Zaterdag kan ze in de geschiedenisboeken verdwijnen met haar honderste interlandtreffer, terwijl enkele dagen later de ontmoeting met haar eigen partner Beth Mead op het programma staat. "Als ze die honderdste niet tegen Wales maakt, dan weet ik het ook niet meer", zegt sportjournaliste Barbara Barend in de Sportnieuws.nl in Oranje-podcast.

Barend herinnert zich als de dag van gisteren hoe de interlandcarrière van Miedema haar dieptepunten kende. "Het is écht ongelofelijk wat zij heeft gepresteerd. Ik herinner me nog dat ze het moeilijk had", blikt Barend terug op het WK 2015 in Canada. "Ze zat heel erg met migraines en was ze voor het eerst héél open over mentale gezondheid. Ze heeft ook weleens in Helden gesteld dat ze heel erg last had van paniekaanvallen. Daar heeft ze nu gelukkig geen last meer van. Als Vivianne vrij is en fit is, dan is ze nog steeds een van de beste van de wereld."

Druk op de schouders van een ster

Tegelijkertijd waarschuwt Barend voor de druk die op de schouders van Miedema rust, zeker na zoveel blessureleed. "Ik vind het wel een risico dat Andries de laatste keer Romée (Leuchter, red.) zo aangepakt heeft. Ik denk dat je iedereen nodig hebt en je moet ook de druk op Vivianne niet te hoog maken. Het moet voor haar ook behapbaar blijven, maar het is wel iemand die met de druk kan omgaan. Ik hoop van harte dat ze die honderdste maakt", zegt Barend over de spits die momenteel op 99 goals voor de Oranje Leeuwinnen staat.

Géén risico nemen

Gevraagd naar zijn plannen met Miedema, liet Andries Jonker aan Sportnieuws.nl weten dat hij de gezondheid van Miedema voorop zal stellen in de wedstrijd tegen Wales. "Ik ga geen risico met haar nemen. Dat kan ik ook niet maken met iemand die zoveel blessures heeft meegemaakt", aldus Jonker, die verder aangaf tevreden te zijn met het herstel van zijn spits. "Ze kan het programma goed volgen. Het gaat zoals we willen."

Bijzondere mijlpaal tegen Beth Mead?

De bijzondere mijlpaal die de topschutter dit EK kan halen zorgt trouwens niet als enige voor opschudding. De Engelse media hebben ook volop aandacht voor haar relatie met de Britse topspeelster Beth Mead. Mocht Miedema haar honderdste niet tegen Wales maken, dan volgt de kans tegen Engeland. In het bijzonder tegen haar eigen partner Mead.

Miedema en Beth hot-topic

Volgens Anton Toloui van SkySports UK houdt de Britse pers deze bijzondere ontmoeting nauwlettend in de gaten: "Dat is in Engeland ook hot-topic. Het was wel grappig, blijkbaar hadden Vivianne en Beth het al voorspeld dat ze elkaar zouden treffen op dit toernooi", vertelt Toloui voor de camera van Sportnieuws.nl.

Hollie Bone van The Mirror relativeert de onderlinge rivaliteit: “Beth wil natuurlijk winnen, maar dat wil Vivianne ook. Maar het feit is dat men in het vrouwenvoetbal zó vriendelijk naar elkaar toe is en dat ze uiteindelijk gewoon een arm om elkaar heen slaan. En uiteindelijk zullen ze aan het einde van de dag ook gewoon tijd spenderen aan hun partners.” Volgens Bone is het EK juist een platform waar spelers, ook als individu, schitteren en hun eigen carrière kunnen versterken.

Ongeschreven regels

Op het persoonlijke vlak proberen Miedema en Mead de zaken gescheiden te houden, vertelt Miedema zelf. "Het is wel een beetje een ongeschreven regel dat we het eigenlijk nooit over de wedstrijd hebben. Tuurlijk hebben we het wel over hoe zij zich voelt en hoe ik me voel. Meestal is het enige wat we weggeven of we wel of niet spelen, maar daar houdt het ook wel bij op."

EK in Zwitserland

Het EK-programma van Oranje start op 5 juli in Luzern tegen Wales, gevolgd door een ontmoeting met Engeland op 9 juli en de spannende slotwedstrijd in de groepsfase tegen Frankrijk op 13 juli in Bazel.