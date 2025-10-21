In Zeist verzamelden afgelopen maandag de Oranje Leeuwinnen zich voor de eerste interlandperiode onder de nieuwebondscoach Arjan Veurink. Toch staat komende week in het teken van iemand anders, namelijk Sherida Spitse. Zij gaf vorige week aan te stoppen als international. Oranje Leeuwin Kerstin Casparij kijkt er naar uit om haar aanvoerdster een knaller van een afscheid te geven. "Ik hoop dat ze het beste afscheid krijgt wat ze kan krijgen."

In gesprek met Sportnieuws.nl vertelt Casparij over haar mooiste herinneringen van Spitse. "Al haar goal-celebrations en haar passie", benoemt ze met overtuiging. Ook geeft de 25-jarige rechtsback aan, veel van haar aanvoerdster te hebben geleerd. "Als verdediger de boel neerzetten. Dat heb ik bij haar afgekeken."

Casparij kijkt terug op een mooie samenwerking met de recordinternational. "Toen ik hier voor het eerst kwam, was ze al zo gevestigd. Zij zette echt de standaard neer." Daarom hoopt ze op een gepast afscheid voor Spitse. "Ik hoop dat ze het beste afscheid krijgt wat ze kan krijgen."

'De Engelsen kunnen dat niet verstaan'

Casparij zelf speelt inmiddels al ruim twee jaar in Engeland, bij Manchester City. Daarom voelt terugkeren in Nederland voor haar stiekem als het buitenland. "Ik ben sinds mijn terugkeer van het EK niet meer in Nederland geweest", geeft Casparij met een licht Brits accent toe. Gelukkig kan ze bij haar club veel Nederlands praten met haar ploeggenoot Vivianne Miedema. "Viv zie ik elke dag, daar kom ik niet vanaf", grapt de 39-voudig international. "Het is lekker om af en toe Nederlands te praten. Wij vinden natuurlijk overal wel wat van en de Engelsen kunnen dat niet verstaan."

Een andere Oranje-ploeggenoot van Casparij speelt ook in Manchester. Dominique Janssen draagt namelijk de kleuren van Manchester United. Als ze tijd hebben proberen ze elkaar te zien en een koffietje te drinken, zo geeft Casparij toe. "Dan praten we niet over voetbal, maar doen we lekker kletsen."

'Onzin lullen'

En kletsen kan ze goed, geeft Casparij aan. Na het wegvallen van Spitse gaat er een grote gangmaker verloren. Toch bevestigt de verdediger dat er nog genoeg gangmakers overblijven bij de Leeuwinnen. "Daar ben ik er ook eentje van. Aan sfeer geen gebrek. Ik doe gewoon heel veel onzin lullen. Daar ben ik goed in: onzin lullen."

Nieuwe bondscoach

Naast sfeermaken moet er ook gewoon gevoetbald worden. Dat doet Casparij aankomende vrijdag tijdens een oefeninterland tegen Polen. Volgende week dinsdag oefent Nederland tegen Canada in Nijmegen. Het doel voor komende week is helder voor Casparij. "De komende oefeninterlands zijn voor het implementeren van een nieuwe speelstijl en kijken wat Arjan (Veurink, red) wilt."

Casparij is blij met de nieuwe bondscoach. "Het voelt als een frisse start. Dat was ook iets wat we wilden." Veurink is nog maar twee dagen in dienst, maar toch merkt de speelster van Manchester City al veel veranderingen. "So far so good."