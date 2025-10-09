Jackie Groenen (30) is al een flinke tijd een van de vertrouwde gezichten bij de Oranje Leeuwinnen. De middenvelder van Paris Saint-Germain is verloofd en is druk bezig met het organiseren van haar huwelijksfeest. Eigenlijk veel drukker dan haar lief is, vertelt ze in een podcast.

Groenen werd eind 2024 ten huwelijk gevraagd door haar partner Bram Steijns. De vier volleybalsters van de podcast Over de Top (Laura Dijkema, Maret Grothues, Myrthe Schoot en Robin de Kruijf) willen alles weten over haar plannen voor het grote feest. "Waar is de ring", zo vragen ze aan het begin van het gesprek. Groenen laat het kleinood graag zien.

Verrast

Op de vraag of ze verrast was door het aanzoek zegt Groenen: "Ja en nee. Ik moet zeggen dat ik wat hints heb gegeven dat het nu wel kon gebeuren. Dat het tijd was, zeg maar. Op het moment dat hij het deed was ik enigszins verrast. Ik zag het niet meer aankomen. We hadden een weekendje weg voor mijn 30e verjaardag, in Frankrijk. Hij had het huisje versierd. Ik moet eerlijk zeggen dat hij alles had geregeld voor de trip. Ik dacht wel: hmm, er kan iets gebeuren. Normaal laat hij mij alles regelen."

Teleurgesteld

Ze appte haar vriendinnen om haar voorgevoel te delen dat 'er iets zou gebeuren'. Maar toen Groenen de versiering zag, dacht ze dat hij de trip had gepland louter vanwege haar verjaardag. Dat stelde haar ietwat teleur.

"Op het einde van het weekend vroeg hij het. Superblij mee. Volgend jaar gaan we trouwen. Dus ik ben ook een parttime wedding planner. Ik doe alles zelf en dat is een superdom idee. Dat is geen 9 to 5, maar een 9 to 9 idee", zegt ze over de tijd die het kost. "Als je denkt dat je het zelf kan: nee, dat kan je niet zelf. We gaan in Zuid-Frankrijk trouwen. Ik wil buitenshuis trouwen en in Nederland is dat risicovol. In Zuid-Frankrijk is het hopelijk goed weer."

Anoniem

Groenen heeft al dik vijf jaar een relatie met Bram, maar haar verloofde blijft toch veel op de achtergrond. Dat is bewust, zei ze in 2023 bij Helden. "Bram en ik hebben gezegd: we schuiven het niet onder stoelen of banken, maar we hoeven onze relatie ook niet overal breed uit te meten. Dat is ook hoe ik mijn relatie zou willen hebben als mensen hem niet zouden kennen, dan zou ik ook niet aan de hele wereld vertellen wie hij is."