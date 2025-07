De Oranje Leeuwinnen begonnen nog flitsend aan het EK tegen Wales, maar hebben tegen Engeland een enorme tik te verwerken gekregen. De ploeg van Andries Jonker móést winnen om zich al te verzekeren van de kwartfinale, maar daar kon snel een streep door. Nederland kwam als een natte krant voor de dag en werd helemaal zoek gespeeld door het team van Sarina Wiegman.

De Oranje Leeuwinnen begonnen van meet af aan zéér matig en wisten simpelweg niet waar ze het moesten zoeken tegen Engeland. De thuisploeg kwam zonder zelfvertrouwen naar Zürich, met drie nederlagen in vijf duels, maar daar was niets van te merken. De cijfers liegen er dan ook niet om: Engeland won met 4-0 van Nederland. Daardoor móéten de Leeuwinnen zien te stunten tegen Frankrijk, die met 2-1 van de Engelsen wonnen.

Backs zakken door het ijs

Er zijn veel lage cijfers uitgedeeld aan Oranje, dat is wel duidelijk. Het was als team een zwakke wedstrijd. Maar vooral de backs, Kerstin Casparij en Esmee Brugts, haalden niet het gewenste niveau. Lauren James en Lauren Hemp kregen alle ruimte en tijd om hun spel te spelen. Brugts viel vooral op door haar overtredingen en werd in de rust al gewisseld, terwijl Casparij letterlijk ook aan alle kanten werd voorbijgelopen. De kwaliteit en snelheid van Engeland op de flanken vormen een groot wapen voor Wiegman, en juist op die twee posities liet Oranje het volledig afweten.

In de eerste helft kende Jill Roord, die tegen Wales nog een van de uitblinkers was, een opvallend zwakke wedstrijd. Ze raakte meerdere keren onnodig de bal kwijt en was een gevaar voor haar eigen ploeg. Voor haar moet dat extra pijnlijk zijn geweest. Haar partner, tophockeyster Pien Sanders, was speciaal voor dit duel naar Zwitserland gekomen. Voor de wedstrijd verscheen Sanders nog lachend tussen de Oranje-supporters, maar dat goede gevoel zal na de eerste helft flink zijn verdwenen, zeker toen Roord na rust niet meer terugkeerde op het veld.

Vivianne Miedema

In de vorige wedstrijd tegen Wales stond alles in het teken van het honderdste interlanddoelpunt van Vivianne Miedema, maar óók tegen Engeland waren de ogen op haar gericht. Ze kwam namelijk uit tegen haar partner, die dit keer op de bank begon. Toch wist Miedema vanaf het eerste fluitsignaal nauwelijks indruk te maken. Iedere bal ging aan haar voorbij, geen enkele kaats bereikte een medespeler, en daardoor valt haar beoordeling negatief uit.

Plus voor Veerle Buurman

Veerle Buurman was één van de weinige speelsters, die wél een voldoende haalde. De 19-jarige verdediger speelde pas haar tweede duel op een eindtoernooi, maar hield zich in de eerste helft aardig staande tegen de kanonnen van Engeland. In de rust moest ze zich noodgedwongen laten vervangen door een blessure. Sherida Spitse nam haar plek in, maar daar werd het allesbehalve beter van. Buurman verdient daarom een nipte voldoende.

Oranje Leeuwinnen op rapport

Daphne van Domselaar - 5,5

Chasity Grant - 5,5

Kerstin Casperij - 4

Veerle Buurman - 6 (Sherida Spitse - 4)

Dominique Janssen - 5

Esmee Brugts - 4 (Caitlin Dijkstra - 5)

Jackie Groenen - 6 (Damaris Egurrola - geen cijfer*)

Wieke Kaptein - 6

Victoria Pelova - 5

Vivianne Miedema - 4,5 (Van de Donk - geen cijfer*)

Jill Roord - 4 (Lineth Beerensteyn - 5 )



Andries Jonker - 4



*Te kort gespeeld voor eerlijke beoordeling.