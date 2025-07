Danielle van de Donk was een opvallende afwezige in de basis tijdens Nederland - Engeland (0-4) op het EK. De oudgediende had een blessure en kon volgens bondscoach Andries Jonker niet vanaf de aftrap beginnen. In een opmerkelijk interview spreekt Van de Donk dat echter duidelijk tegen.

De 33-jarige Van de Donk is bezig aan haar laatste eindtoernooi met Oranje en maakte de vreselijke nederlaag tegen de Engelsen grotendeels vanaf de bank mee. Normaliter is ze een vaste basisspeelster, maar door een blessure kon ze dit keer slechts invallen. Dat gebeurde toen het al 3-0 stond. Luttele tellen na haar invalbeurt viel de 4-0.

Rapport voor Oranje Leeuwinnen: Jill Roord zakt door het ijs met vriendin op tribune, dit zijn de cijfers De Oranje Leeuwinnen begonnen nog flitsend aan het EK tegen Wales, maar hebben tegen Engeland een enorme tik te verwerken gekregen. De ploeg van Andries Jonker móést winnen om zich al te verzekeren van de kwartfinale, maar daar kon snel een streep door. Nederland kwam als een natte krant voor de dag en werd helemaal zoek gespeeld door het team van Sarina Wiegman.

Van de Donk spreekt Jonker tegen

Na afloop werd uiteraard gevraagd naar de blessure van Van de Donk. Bij de NOS gaf ze een tamelijk opzienbarend inteview. De woorden van Jonker waren volgens haar niet waar. "Ik had last van mijn lies, eigenlijk de vorige wedstrijd tegen Wales al. Maar ik voelde me vanochtend wel goed."

Oranje Leeuwinnen krijgen gigantische dreun op EK tegen Engeland: Vivianne Miedema gaat af tegen geliefde Engeland - Nederland was op papier één van de mooiste wedstrijden in de groepsfase van het EK vrouwenvoetbal. Het liep echter uit op een deceptie voor de ploeg van Andries Jonker. De Oranje Leeuwinnen leden een pijnlijke 4-0 nederlaag tegen het team van Sarina Wiegman.

Veelzeggend antwoord Van de Donk

Daarmee hintte ze er in het gesprek op dat ze wat haar betreft gewoon zou kunnen starten. Toch gebeurde dat niet. "Het besluit was gisterenavond al genomen, dan houdt het op." Vervolgens wordt aan het eind van het gesprek gevraagd of ze tegen Frankrijk wel fit genoeg is om te starten. Van de Donk antwoordt veelzeggend. "Ik voelde me vandaag ook goed genoeg om te starten."

Jonker reageert

Opvallend, op zijn zachts gezegd. Want spreekt Jonker of Van de Donk nou de waarheid? De bondscoach had er na afloop ook nog wat over te zeggen. Volgens de oefenmeester zit het verhaal anders in elkaar dan de middenveldster vertelde. "Het is mij wel duidelijk dat als Danielle kan spelen, ze dan ook speelt. Ik denk dat daar een communicatiefout zit. Het was heel duidelijk dat ze niet kon spelen, 25 minuten was de max."

Britse media maken gehakt van 'geschokt' Nederland na afgang op EK tegen Engeland Een ongelooflijk pijnlijke afgang, zo kan de 4-0 nederlaag van Nederland tegen Engeland op het EK voetbal prima omschreven worden. De Oranje Leeuwinnen gingen met harde cijfers ten onder tegen de ploeg van Sarina Wiegman. De Britse media wisten niet wat ze zagen.

Waar is de verwarring ontstaan?

Jonker heeft wel een idee hoe de verwarring is ontstaan. "Wat mij betreft is het geen misverstand tussen ons, maar misschien tussen jullie (de journalist) en Daan. Ze heeft me wel gezegd dat ze zich na 25 minuten prima voelde."