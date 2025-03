Belangrijkste functie in de sportwereld: eerste vrouw gekozen als voorzitter van het IOC

Kirsty Coventry is de opvolger van de Duitser Thomas Bach als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. Het is voor het eerst dat een vrouw deze functie krijgt.

Coventry is de nieuwe voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Een absolute meerderheid van de leden van de wereldwijde sportkoepel heeft de 41-jarige Zimbabwaanse tijdens een sessie in het Griekse Pylos gekozen als opvolger van Bach, zo meldt het ANP. Oud-zwemster Coventry treedt in juni aan voor een termijn van acht jaar als de tiende voorzitter van het IOC.

Zorgen om Olympische Winterspelen na inspectie in Italië: 'Het blijft een uitdaging' Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakt zich zorgen om de vooruitgang in Italie, waar volgend jaar de Winterspelen worden gehouden. Ze zijn bang dat niet alle faciliteiten op tijd klaar zijn.

Transgender

Coventry was een van de mensen die zich uitsprak tegen transgender vrouwen aan vrouwenwedstrijden op de spelen. Coventry vindt dat dat tegen de eerlijkheid van de sport indruist. "Uit de gesprekken die ik nu heb gevoerd, blijkt dat veel internationale federaties willen dat het IOC hierin een meer leidende rol op zich neemt. We hebben meer feiten, er wordt meer onderzoek gedaan. We moeten de vrouwelijke categorie beschermen."

IOC neemt duidelijk standpunt in rond veelbesproken boksster Imane Khelif en hakt knoop door Het IOC heeft in een statement gereageerd op de controverse die is ontstaan rond de Algerijnse boksster Imane Khelif. Er was veel te doen rondom haar partij met Angela Carini, de Italiaanse die na 46 seconden opgaf. Khelif faalde eerder voor een geslachtstest, maar het IOC gaat haar niet diskwalificeren.

Medaillewinnares

Coventry is 41-jaar oud en komt uit Zimbabwe. Voorzitter van het IOC wordt door velen gezien als de belangrijkste functie in de internationale sportwereld. Naast dat Coventry de eerste vrouw is die deze functie krijgt, is ze ook de eerste Afrikaanse.

Als zwemster pakte Coventry meerdere medailles op de Olympische Spelen, zeven om precies te zijn. Daar zat twee keer goud tussen, vier keer zilver en een keer brons. Ook zette zij een wereldrecord neer op de 200 meter rugslag, dat toen al zeventien jaar niet meer verbroken was.

'Speciale functie' voor koning Willem-Alexander op de volgende Olympische Spelen? 'Daar heeft hij zijn handen al vol aan' Koning Willem-Alexander baart ook op de Spelen in Parijs weer opzien met zijn fanatisme in het ondersteunen van de Nederlandse sporters. In het verleden was hij al lid van het IOC en wellicht dat er in de toekomst nog wel iets mogelijk is voor hem?

Meerderheid

Om tot voorzitter uitgeroepen te worden moesten de kandidaten bij de IOC-stemming van zo'n honderd leden een meerderheid zien te krijgen. Dat lukte Coventry, die daarmee Sebastian Coe (Engeland), Morinari Watanabe (Japan), Johan Eliasch (Engeland), David Lappartient (Frankrijk), Juan Antonio Samaranch junior (Spanje) en prins Feisal Al-Hussein van Jordanië achter zich hield.

Results of the election for the 10th IOC President:



HRH Prince Feisal Al Hussein 2

David Lappartient 4

Johan Eliasch 2

Juan Antonio Samaranch 28

Kirsty Coventry 49

Lord Sebastian Coe 8

Morinari Watanabe 4 pic.twitter.com/AE3z0vE6r3 — IOC MEDIA (@iocmedia) March 20, 2025

Coventry neemt van de zomer de functie van Bach over. Bach is een Duitse jurist die al twaalf jaar lang aan het roer stond bij de IOC. Hij was een Olympisch schermer en was de eerste Olympische atleet die voorzitter van het comité werd.