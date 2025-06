Oranje-opponent ziet superster wegvallen: 'Ik stop zolang hij bondscoach is'

Het is onrustig bij de Poolse nationale ploeg. Na een besluit van bondscoach Michal Probierz heeft superspits Robert Lewandowski per direct te stoppen met spelen voor zijn land. Dat kan weleens goed nieuws betekenen voor het Nederlands elftal.

Probierz is sinds 2023 bondscoach van het Poolse voetbalelftal. De Poolse bond kwam zondagavond met het nieuws naar buiten dat Piotr Zielinski de nieuwe aanvoerder van het land is. 'De bondscoach heeft Robert Lewandowski, het hele team en de trainersstaf persoonlijk op de hoogte gebracht van zijn besluit', valt te lezen.

'Verlies aan vertrouwen'

Dat nieuws is in het verkeerde keelgat geschoten bij Lewandowski, die al jaar en dag de aanvoerdersband van zijn land droeg. Op zijn sociale kanalen laat hij weten per direct te stoppen bij de Poolse ploeg. 'Gezien de omstandigheden en het verlies aan vertrouwen in de coach van het Poolse nationale team, heb ik besloten te stoppen met spelen bij het Poolse nationale team zolang hij coach is. Ik hoop dat ik weer voor de beste fans ter wereld kan spelen', schrijft de spits van FC Barcelona.

Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie. 🇵🇱 — Robert Lewandowski (@lewy_official) June 8, 2025

Ontmoeting met Oranje

Dat zou weleens goed nieuws kunnen zijn voor het Nederlands elftal. Op 4 september staat de ontmoeting tussen Oranje en Polen op het programma in de WK-kwalificatiecyclus. Een Polen zonder Lewandowski is een andere ploeg dan met de succesvolle spits in de gelederen. Wellicht een hoofdpijndossier minder dus voor Ronald Koeman en zijn mannen.

'Mentale vermoeidheid'

Lewandowski was deze interlandperiode ook al niet bij de Poolse nationale ploeg. De spits gaf aan te kampen met 'mentale vermoeidheid' aan het einde van het seizoen. Het land speelde vrijdag een oefenwedstrijd tegen Moldavië (2-0 winst) en Lewandowski kwam nog wel kijken. Dinsdag neemt Polen op tegen Finland in de kwalificatie voor het WK. Daar zal Lewandowksi dus niet bij aanwezig zijn.

Goals, goals en nog een goals

Lewandowski is een doelpuntenmaker pur sang. Hij kwam uit de jeugd van Legia Warschau en speelde achtereenvolgens voor Znicz Pruszkow, Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayarn München en FC Barcelona. Voor Polen speelde hij al 158 interlands, waarin hij maar liefst 85 keer trefzeker was.

