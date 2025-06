Nederlands elftal mist twee selectiespelers na wedstrijd tegen Finland: tien man werkt training af op Zeist

De selectie van Oranje blijft een dag na de eerste WK-kwalificatie-overwinning tegen Finland over met 21 man. Jorrel Hato is overgeheveld naar Jong Oranje omdat Nathan Aké fit genoeg is. OokTijjani Reijnders is afwezig, hij is naar Manchester om de medische keuring te doen. Tien wisselspelers werken een volledige training af op Zeist.

De spelers van Oranje die gister een helft of meer hebben gespeeld, zijn afwezig op het trainingsveld in Zeist. Zij werken een rustige hersteltraining af bij andere facilitetien van de KNVB. Tien spelers zijn wel op het veld te vinden: keepers Nick Olij en Kjell Scherpen en veldspelers Noa Lang, Wout Weghorst, Xavi Simons, Mats Wieffer, Donyell Malen, Micky van de Ven, Justin Kluivert en Lutsharel Geertruida.

Oranje op rapport na eerste winst op weg naar WK: één onvoldoende tegen zeer matig Finland De eerste beproeving voor Ronald Koeman en Oranje zit erop richting het WK. Een echte beproeving werd het nooit, want Nederland won (0-2) enorm simpel van Finland. De lat waar Koeman over sprak, die tegen Spanje was gecreëerd, werd niet gehaald. Daar was de bondscoach wat knorrig over, maar het is wel te verklaren gezien wat Finland bracht. Wel was er één dissonant bij Oranje.

Tijjani Reijnders

Daarbij missen dus ook nog de namen van Jorrel Hato en Tijjani Reijnders. Laatstgenoemde komt wel 'gewoon' weer terug later op de zondag. Hij is even heen en weer naar Manchester om de medische keuring bij Manchester City te voltooien, Pep Guardiola wil hem dolgraag meenemen naar het WK clubs, dus is er haast geboden.

De rest van de selectie maakt zich klaar voor een treffen met Malta op dinsdag in Groningen. Voor veel mensen binnen Oranje is dit een mooie terugkeer. Ronald Koeman, Erwin Koeman, Patrick Lodewijks en Virgil van Dijk hebben allemaal een verleden in Groningen.

Nathan Aké na zware periode van veel pijn eindelijk weer op het veld bij Oranje: 'Het lijkt makkelijker dan het is ' Nathan Aké maakte na maanden afwezigheid in Oranje weer zijn rentree op de linksbackpositie. Zoals verwacht stond hij direct vanaf het begin op die plek, omdat de trainingen goed waren gegaan. "Ik speelde precies wat was afgesproken en het voelde goed", vertelde een blije Aké die nog niet zo lang geleden pijnstillers nodig had om te kunnen functioneren.

Teleurstelling bij Koeman

Na de overwinning op Finland werd wel duidelijk dat Oranje vooral moet zorgen dat ze scherp blijven, want qua kwaliteit hebben ze weinig te duchten in deze poule. Als er gewonnen wordt van Malta, dan kruipt Oranje al naar de bovenkant van de groep. Ronald Koeman was wat teleurgesteld over de wedstrijd tegen Finland omdat er na een goed kwart iets minder intensiteit geleverd werd. Daar zal het vast nog wel over gaan de komende periode.

Frenkie de Jong eerlijk over zijn toekomst bij FC Barcelona: 'Dat is het gevoel van mensen' Frenkie de Jong speelde met Oranje een prima pot tegen Finland, maar na afloop ging het maar weinig over het Nederlands elftal. De Jong beleefde een geweldig seizoen met zijn club FC Barcelona en leek een wederopstanding te maken in de Spaanse stad. Zelf ziet hij dat wel anders. "We komen nu verder, dan valt het meer op." Ook sprak De Jong ook over zijn toekomst.

Maandag 9 juni komt Koeman weer aan het woord richting de pers in de perzaal in Zeist, om voor te beschouwen op het duel met Malta. Daarna is het voor veel jongens een moment om even vakantie te vieren. Een ander aantal moet nog naar het WK clubs. Frenkie de Jong is één van de spelers die niet hoeft te gaan en had daar een duidelijke mening over. Hij was blij dat hij niet hoefde te gaan.

Alles over de WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.