Marcelo Paz, de onlangs aangestelde voetbaldirecteur van Corinthians, heeft tot dusver nog niet met Memphis Depay om tafel gezeten over een mogelijke verlenging van zijn contract. De aanvaller van Oranje ligt nog vast tot komende zomer, maar over zijn verdere toekomst bij de Braziliaanse club bestaat vooralsnog onduidelijkheid.

Het contract van Memphis loopt nog maar kort door, namelijk tot eind juli 2026. Paz toont zich positief over wat de Oranje-international tot dusver heeft laten zien bij de Braziliaanse topclub, maar maakt duidelijk dat gesprekken over een nieuwe verbintenis op dit moment nog niet aan de orde zijn.

"Hij was erg belangrijk voor Corinthians in 2025, met doelpunten en beslissende acties in kampioenschappen. We zijn nog niet begonnen met de onderhandelingen over een contractverlenging, omdat we nog in de fase van de teamsamenstelling zitten. Dat stellen we dus daardoor uit", zo vertelde Corinhians-directeur tegen Braziliaanse media.

"We zullen het financiële plan volgen. We hebben een plan voor de hele selectie en de technische staf.d De beslissing over een eventueel vervolg zal daar ook van afhangen", vervolgde Paz in de persconferentie. Memphis had eerder niet zo'n goede band met het bestuur en zei zelfs openlijk dat het bestuur moest stoppen met 'de club te verpesten'.

Het is dus nog niet duidelijk waar Depay speelt na deze zomer, naar verluidt zou de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal ook openstaan voor een terugkaar naar een Europese club. Memphis wilde sowieso zijn contract tot de zomer uitzitten omdat hij bij een transfer zijn kansen op het WK van 2026 mogelijk ziet slinken.

