De voorbereiding van veel clubs is alweer in volle gang. Een aantal ploegen is nog actief op het WK voor clubs, of is nog aan het bijkomen daarvan. Maar het gros van alle voetballers heeft de vakantie al wel gehad. Op Instagram verschijnen dan altijd de mooiste outfits, gecombineerd met filmpjes waarop ze keihard aan het sporten zijn. Van alle Oranje-spelers steelt Noa Lang vooral de show met een opvallende broek.

Denzel Dumfries kan nu pas gaan genieten van een welverdiende vakantie, omdat hij met Inter ook nog aan het WK voor clubs mee moest doen. Daar werden ze in de achtste finale uitgeschakeld. Ook in Amerika liet Dumfries het niet na alvast lekker wat sightseeing te doen. Hij liep er ook lekker bij. Hij had een casual longsleeve aan van Acne Studios, goed voor een euro of 300. Daarbij had hij een broek van het - onder voetballers geliefde merk- Rhude, waar we Noa Lang ook al vaker in zagen lopen.

De denim shorts zijn van een oudere collectie en niet meer bij het merk zelf te halen, verschillende modewinkels verkopen hem voor 300 euro. Schoenen zijn ook van een geliefd merk onder voetballers: Rick Owens. Al steelt hij volgens collega’s Cody Gakpo en Davy Klaassen vooral de show met zijn bril. 'Vlug brilletje hoor', schrijft de Ajacied onder de post.

Jurriën Timber

Jurriën Timber heeft ook genoten van een welverdiende vakantie. De verdediger van Arsenal onderging in mei nog een operatie aan de enkel en had daardoor iets eerder ‘vakantie’. Daarin heeft hij wel veel getraind én iets moois gedaan: een Cruijff Court geopend in Curaçao.

Daarna was het voor hem weer volle focus om fit te raken voor de start van het nieuwe seizoen van Arsenal. En daarbij plaatste hij een foto in de gym met een opvallend shirt aan: het Corinthians-shirt. De club waar Depay in Brazilië speelt. De achterkant van het shirt wordt niet getoond, maar de naam op de rug laat zich raden.

Virgil van Dijk

De aanvoerder van Oranje heeft het niet zo vaak op vakantiekiekjes, ook die laat hij deze vakantie weer vaak achterwege. Ook pronkt hij niet zo vaak met outfits, maar wat hij wel wilde laten zien van de afgelopen zomer was een foto met een voetbal-legende. Samen met zijn goede vriend Kevin de Bruyne poseerde hij met de 'originele' Ronaldo, R9.

Cody Gakpo

Cody Gakpo, ploeggenoot van Van Dijk bij Liverpool, bracht een bezoekje aan Togo waar zijn roots liggen. Hij deed dat in stijl, mede mogelijk gemaakt door zijn sponsor Puma. Voor de kleding die de Nederlander draagt, is Puma een samenwerking aangegaan met KidSuper Studios. Een grote, nieuwe naam in de creatieve industrie. Buiten fashion houdt KidSuper Studios zich ook bezig met muziek en kunst.

Gakpo draagt twee exemplaren van de polo’s die uit de samenwerking zijn gekomen, die 130 euro per stuk kosten. De baggy denim jeans is 150 euro waard.

Noa Lang

Noa Lang stond vorig weekend waarschijnlijk voor het laatst in zijn PSV-trainingspak langs het veld in Eindhoven. De deal tussen PSV en Napoli lijkt rond, waarmee een zelfbenoemd lastpak zijn weg naar het zuiden van Italië gaat vinden naar Napels. Voor al deze perikelen ging hij nog even op vakantie, we zagen hem voetballen op een afgetrapt veldje ergens ver hier vandaan. Niet te vergeten een mooi filmpje met zijn zoontje in het vliegtuig.

Maar we zagen hem ook lopen in een luxueuze villa, met een bijzondere outfit. Dat valt pas op als je écht goed kijkt. Het shirt dat Lang draagt is van Corteiz, dat valt nog te overzien: het shirtje wat hij draagt is zo’n 150 euro. Maar de broek, dat is van een andere orde. De broek is van designermerk Better With Age. De broek is een exemplaar van Carharrt en gaat weg voor om en nabij de 1100 euro.

Wat het merk zo bijzonder maakt is dat het enkel vintagekleding gebruikt om nieuwe kleding te maken. De broek die Lang aan heeft is dus Carharrt, maar is helemaal opnieuw ontworpen door Remy Milchma, eigenaar van Better With Age. Dat allemaal om een duurzame manier van maken te creëren in de high-end-kledingbranche. Het is eigenzinnig, vernieuwend maar je moet er dus wel voor betalen.