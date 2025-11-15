Oranje mag zich maandag dan gaan plaatsen voor het WK, maar dat zal eerder met een zucht van verlichting gaan dan met een grote grijns op de koppies van de spelers. Oranje is deze WK-kwalificatie veel te wisselvallig geweest tegen landen die je eigenlijk met het grootste gemak moet oprollen. Ook deze avond in Polen moet het sterren-ensemble van Koeman gewoon om zich heen slaan. In plaats daarvan werden ze als makke lammetjes getemd door een defensief Polen.

Het Nederlands elftal heeft de fans de afgelopen maanden tot waanzin gedreven. Elke keer wanneer er verbetering in het team leek aan te komen, een stabiel en bovendien goed niveau, zakt het weer als een kaartenhuis in elkaar. Ook vrijdagavond in Polen was het spel niet om aan te gluren, niet wat je verwacht van de supersterren van Oranje.

Sterren tegen B-garnituur

Elke week spelen ze in de grootste competities, bij de grootste clubs en voor de grootste belangen. Maar zet ze bij elkaar in Oranje en je krijgt een twijfelende groep. Tegen Spanje, wat ooit de maatstaf zou moeten worden, speelden ze op een niveau wat je van ze verlangt. Maar in alle zeven kwalificatieduels tot nu toe, behoudens Malta-thuis, geven ze niet thuis. Ook niet tegen een B-ploeg van Polen.

Het was nu zelfs zo erg dat Ronald Koeman, die normaal nog wel achter zijn team staat, uithaalde op de persconferentie. Het was een collectief falen bij de 1-0 van Polen, vond hij. Meerdere mensen deden wat fout. En dat Nederland het moeilijk heeft tegen tegenstanders met veel minder kwaliteit, is helaas geen incident.

De wereld op zijn kop

Het is de wereld op zijn kop als je naar de spelers kijkt waar Koeman mee kan werken. Stuk voor stuk zijn het spelers van het hoogste niveau, die wekelijks hun kwaliteiten laten zien. En ondanks dat de resultaten met Oranje ook geboekt worden, het eindresultaat was immers plaatsing, gaat het niet op een manier dat ook maar enig vertrouwen geeft in een succesvol WK.

Maandag zal Nederland vast en zeker winnen van Litouwen, maar zullen ze deze wedstrijd tegen Polen niet gauw vergeten. En dat is vervelend, gezien het feit dat de eerste interlandperiode pas weer in maart is. Het geeft een zure smaak aan het zoete feit dat Oranje in de zomer weer acte de presence geeft op een wereldtoernooi.

Maar er moeten nog bergen verzet gaan worden, wil dat tot een succes gaan uitmonden. Want op het EK was het ook al wisselvallig en was Nederland niet stabiel. Na Spanje hoopte men dat dat het stabiele niveau zou worden, waarna er weer werd teruggevallen. Dat mag niet op het WK gebeuren.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.