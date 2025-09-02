In de zomer van 2022 legde Manchester United 95 miljoen euro neer bij Ajax voor de transfer van Antony. Drie jaar later en slechts twaalf goals verder verkoopt de Engelse club de Braziliaanse buitenspeler aan het Spaanse Real Betis. Daar werd Antony dinsdag als held onthaald en haalde hij hard uit richting zijn vorige werkgever.

Ajax haalde Antony in de winter van 2020 naar Amsterdam voor een bedrag van ruim vijftien miljoen euro. Bij de Amsterdammers werd de Braziliaan tweemaal kampioen en maakte hij veel indruk met zijn bevlogen dribbels. Hierdoor werd Antony in 2022 de op één na duurste aankoop van Manchester United ooit. Toch wist de oud-Ajacied zijn belofte in Manchester nooit waar te maken en kreeg hij het stempel van miljoenenflop.

De tweede helft van vorig seizoen werd Antony al een half jaar uitgeleend aan Real Betis. Hier liet de dribbelaar weer schimmen van zijn Ajax-vorm zien. Binnen no-time groeide hij uit tot publiekslieveling in Sevilla. Het is dus niet gek dat de club Antony voor 22 miljoen definitief overnam op Transfer Deadline Day.

Emotioneel onthaal

Antony werd bij zijn terugkeer bij Real Betis als ware held onthaald door de supporters, die zich massaal verzamelden in de straten van Sevilla om een glimp van de nieuwe aankoop op te vangen. Dit zorgde voor zichtbare emoties bij de Braziliaan, die tijdens zijn presentatie regelmatig zijn tranen van zijn wang moest vegen.

Harde woorden richting oude werkgever

Tijdens zijn presentatie hield Antony een speech waarin hij hard uithaalde richting zijn vorige werkgever Manchester United. "Alleen mijn familie weet hoe moeilijk ik het had daar. Ik trainde alleen, maar ik wist dat dit onvergetelijke moment zou gaan komen. Natuurlijk was ik weleens bang dat het niet zou gebeuren, maar ik bleef wachten omdat ik veel vertrouwen had."

Antony levert flink in op zijn salaris na de transfer, maar dat maakt hem niets uit. "Voor mij is het gevoel super belangrijk. Het draait niet allemaal om geld. Hier ervaar ik enorm veel liefde en warmte. Het was altijd al mijn eerste keus om bij deze club terug te keren. Nu ben ik hier in een leuke stad bij een club waar ik van hou."

