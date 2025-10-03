Dat het huwelijk tussen de Braziliaanse topvoetballer Antony en Manchester United niet goed was, is inmiddels wel duidelijk. Toch druppelen er sinds zijn vertrek bij de Engelse club steeds meer bizarre details over Antony's tijd in Manchester naar buiten.

Antony deed vorige week nog een boekje open over zijn tijd bij Manchester United. Zo sprak de speler van Real Betis in een openhartig interview met het Braziliaanse radiostation Onda Cero. "Het waren enorm moeilijke maanden in Engeland. Ik zat meer dan veertig dagen in een hotel en trainde apart van de rest van het team. Ik voelde me respectloos behandeld, maar dat is niet het punt. Ik wil geen ruzie veroorzaken, zo is het leven."

'Ik kreeg niet eens een goedemorgen meer'

Een paar dagen later deed de oud-Ajacied er nog een schepje bovenop in een interview met de Braziliaanse tak van ESPN. Zo begon hij met hoe de gang van zaken gingen in Manchester. ''Ik ben niet iemand die mensen bij naam gaat noemen. Maar er was een beetje gebrek aan respect, het neigde zelfs naar onbeleefdheid.''

Vervolgens onthulde de 25-jarige buitenspeler een bizar tafereel over hoe ze met hem omgingen. "Ik kreeg niet eens een goedemorgen of goedemiddag meer. Maar dat is het verleden. De zaken buiten het veld hebben mij veel gedaan."

'Het proces was nodig om mezelf terug te vinden'

Aan het einde van het interview bijt Antony van zich af. Na vorig seizoen verhuurd te zijn geweest aan Real Betis, voetbalt hij nu onder contract bij de Spaanse club. De Braziliaan heeft daarom ook nog genoeg zelfvertrouwen in zijn kwaliteiten. "Ik heb niet voor niets op een WK gespeeld. Ik ben niet voor niets teruggekeerd in het Braziliaanse team. Ik neem ook verantwoordelijkheid voor toen ik niet presteerde, maar ik probeer altijd het positieve in te zien. Het proces dat ik bij Manchester United heb doorlopen, was nodig om mezelf weer terug te vinden."

Niet geselecteerd

Ondanks zijn bemoedige woorden heeft bondscoach Carlo Ancelotti de miskoop van 95 miljoen euro niet geselecteerd voor de komende interlandperiode. Antony speelde dit seizoen nog maar vier wedstrijden waarin hij één goal en één assist op zijn rekening nam.