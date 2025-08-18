Menig Nederlands voetballiefhebber kent Calvin Bassey nog wel, de Nigeriaanse verdediger die regelmatig schutterde in de verdediging bij Ajax. Inmiddels speelt hij al ruim twee seizoenen bij Fulham, en in Engeland kennen ze hem inmiddels ook vanwege een wel heel opvallende reden.

Afgelopen zaterdag trad Bassey met Fulham aan tegen Brighton & Hove Albion in hun openingswedstrijd van de Premier League. Dankzij een late treffer van de Londenaren eindigde het duel in 1-1. De Nigeriaan stond in de basis en maakte de volle 90 minuten vol, al deed hij dat op een opvallende manier.

Het broekje van Bassey hing namelijk op half zeven. Op sociale media circuleren volop beelden van de verdediger die met zijn broek over de billen speelt en deze regelmatig moet optrekken. Dat zorgt voor heel wat verbazing op X.

'Hoe kan hij zo spelen?'

"Calvin Bassey van Fulham is het nieuwe seizoen begonnen met zijn broekje praktisch uit... we hebben geen idee hoe hij zo kan spelen", zo leest een tweet met honderden likes. "Hoe kan Bassey in hemelsnaam zo voetbal spelen?", schrijft een ander, terwijl ESPN UK oppert dat hij 'misschien een kleiner broekje nodig heeft.'

Calvin Bassey might need some tighter shorts 😅 pic.twitter.com/3zuQSRACBY — ESPN UK (@ESPNUK) August 18, 2025

De Nigeriaanse voetballer heeft inmiddels zelf ook gereageerd op de commotie. Op X maakte hij een grapje en beloofde dat zijn broekje voortaan wél goed zal blijven zitten.

My shorts are going up :) — Calvin Bassey (@CalvinBassey) August 18, 2025

Tijd bij Ajax

Ajax nam Bassey in de zomer van 2022 over van Rangers FC voor zo’n 23 miljoen euro, destijds een recordbedrag voor een Eredivisie-verdediger. Hij werd gehaald als opvolger van Lisandro Martínez, die naar Manchester United vertrok, maar wist het gat dat de Argentijn achterliet nooit volledig te vullen.

De verdediger kreeg veel kritiek vanwege zijn fouten, die geregeld tot tegengoals leidden. Zowel in de media als op sociale platforms lag hij vaak onder vuur. Uiteindelijk bleef het bij één seizoen in Amsterdam. In de zomer van 2023 verkocht Ajax hem voor zo’n 21 miljoen euro aan Fulham.

