Toptalent Lamine Yamal slaat terug naar Nederlandse analist: 'Broekje te laag, wel halve finale'

Lamine Yamal heeft zich na de penaltyzege van Spanje op Oranje gemeld op Instagram. De Spaanse aanvaller richtte zich in een direct bericht tot Rafael van der Vaart. De aanvaller had nog een appeltje te schillen met de Nederlandse analist en oud-voetballer, die eerder kritiek op hem had geuit.

De Spaanse aanvaller postte midden in de nacht een reeks met foto's op zijn Instagram-pagina. Daar zaten veelal foto's van de wedstrijd tegen het Nederlands elftal bij, maar er zat ook een opvallende plaat tussen. Daarop zijn twee beelden van Van der Vaart te zien. Op het ene beeld kijkt hij nog onbezorgd met daarnaast een foto van Yamal, Nico Williams en Mikel Merino. Op het andere beeld is de analist een stuk verbaasder naast een vergelijkbare foto van het drietal.

'Lamine Yamal is groter dan Lionel Messi op zeventienjarige leeftijd bij FC Barcelona' FC Barcelona-ster Lamine Yamal geldt als hét talent op de internationale voetbalvelden. De 17-jarige Spanjaard breekt het ene record na het andere en blonk ook uit in het tweeluik tegen het Nederlands elftal. "Hij is op zijn eigen manier ongelooflijk goed", stelt Edwin Winkels, expert van het Spaanse voetbal over de jongeling.

Wat Yamal precies bedoelt met de plaat lijkt duidelijk: het lijkt er zeer sterk op dat hij Van der Vaart te kakken wilde zetten. In de caption zette de Spaanse aanvaller ook niets over de analist. 'Broekje te laag, een doelpunt, gemiste penalty en in de halve finales. HEHEHEHE HUP SPANJE', zette Yamal bij de post die hij in de nacht plaatste. In de reacties staat men ook achter de aanvaller. 'Ze zullen je blijven haten, maar jij blijft het tegendeel bewijzen', reageert een van de fans.

Kritiek

De post van Yamal heeft ongetwijfeld te maken met de kritiek die Van der Vaart eerder deze week uitte richting de Spaanse aanvaller. De oud-speler van Oranje was kritisch op 'de maniertjes' van de aanvaller. "Ik moet eerlijk zeggen dat het leek alsof Yamal er niet heel veel trek in had donderdag. Daar kijk ik dan naar: als je zó goed bent, heb je al maniertjes? En ik zie toch maniertjes waar ik me al een beetje aan begin te ergeren. Broekje een beetje te laag, niet echt z’n best doen, een beetje wegwerpgebaren", zo vertelde hij bij de NOS.

Rapportcijfers Oranje na historisch duel met plaaggeest Spanje: uitblinkende debutant en tegenvallende superster Oranje heeft Nederland trots gemaakt. Tegen een sterk Spanje zette Nederland een sensationeel tweeluik neer. Er was een penaltyreeks nodig om tot een beslissing te komen, die kwam er in het voordeel van Spanje. Zo moet Oranje terug naar huis, maar mogen zij dat doen met opgeheven hoofd. Met name één man zal deze avond nooit vergeten.

Ferran Torres

Onder de post reageren een hoop collega-spelers van Yamal. 'Je speelt te veel', is de positieve reactie van Marc Cucurella op de post. Ferran Torres liet ook van zich horen onder het bericht. 'Laat dat broekje nog maar wat verder zakken', zei de teamgenoot van Yamal bij Barcelona. De jonge Yamal maakte in de verlenging nog een doelpunt voordat Spanje na strafschoppen Nederland uit wist te schakelen.

Alles over Nations League

Check hier het laatste nieuws over de Nations League, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.