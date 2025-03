Gebeten hond Noa Lang overspoeld met hartjes bij inspirerende post op Instagram: 'Hoofd omhoog'

Noa Lang was afgelopen zondag de schlemiel bij het Nederlands elftal. De ingevallen aanvaller van PSV miste in de strafschoppenreeks een penalty, waarna Spanje wel raakte en won. Het zorgde voor een inspirerende tekst op Instagram van Lang.

'Zonder de duisternis zullen we nooit de sterren zien', luidt de caption van de post die wordt afgesloten met beelden van zijn missende penalty. Lang schoot de bal snoeihard tegen de lat. 'No risk, no glory. No failure, no story', valt er ook nog te zien in een van de plaatjes die de 25-jarige Lang deelde.

Dapper Oranje sneuvelt na penalty's in Nations League na zenuwslopend tweeluik met Europees kampioen Spanje Oranje en Spanje moesten tot het uiterste gaan voor een plek in de halve finale van de Nations League. Na een knotsgek duel stond na 120 minuten een 3-3 gelijkspel op het scorebord, waardoor penalty's de beslissing moesten brengen. Uiteindelijk moest Oranje zijn meerdere erkennen in de Europees kampioen door gemiste strafschoppen van Noa Lang en Donyell Malen.

Lang deelt zijn post ook in zijn verhaal, waar het ondersteund wordt door het nummer Proud Of Me van Fridayy en Meek Mill. Het past bij het vastberaden karakter van de voetballer die als bio heeft: 'Als iedereen je leuk vindt, heb je een serieus probleem'.

Hartjes van veel bekenden

Lang kan op veel steun rekenen na zijn misser. Collega-internationals Cody Gakpo, Quilindschy Hartman, Justin Kluivert en Denzel Dumfries reageren met hartjes onder de post. Steven Bergwijn reageert: 'Hoofd omhoog'. Isaac Babadi noemt Lang 'moedig'.

Openhartige Noa Lang

Voorafgaand aan de interlandperiode sprak Sportnieuws.nl met een openhartige Noa Lang. "Een jongen als ik ligt gewoon onder een vergrootglas. Mensen kunnen zeggen wat ze willen, maar ik krijg dan toch mijn aandacht wel weer. Je bent gewoon niet alleen voetballer. Ik rijd weg en ben Noa Lang de vader, Noa Lang de vriend. Gewoon een mens."

Openhartige Noa Lang laat andere kant van zichzelf zien: 'Dan ben ik gewoon mens en doe ik wat ik wil' Noa Lang zoekt regelmatig de spotlights op, zowel buiten als binnen de lijnen. Voor de veelbesproken aanvaller van PSV is er meer in het leven dan alleen voetbal. Nadat hij zich maandag bij Oranje meldde, sprak hij met Sportnieuws.nl over de combinatie van lifestyle en sport. "Als je alleen maar overdreven gericht bent op voetbal… daar haal ik mijn geluk niet uit."

Lang wordt blij van zaken buiten het voetbal, zoals rappen. "Als je alleen maar overdreven gericht bent op voetbal… daar haal ik mijn geluk niet uit. Misschien is het voor iedereen anders. Ik wil gewoon vooral gelukkig zijn. En op de manier hoe ik doe en leef, ben ik dat."

Topper in de Eredivisie in gevaar?

Aanstaande zondag speelt Lang de topper in de Eredivisie tegen Ajax, mits die wedstrijd doorgaat. Bij PSV is namelijk een speler bij wie tuberculose is vastgesteld. Dat is enorm besmettelijk, dus is de KNVB in contact met de Eindhovenaren over de situatie.

PSV meldt zorgwekkend nieuws in aanloop naar kraker met Ajax: actieve tuberculose vastgesteld in selectie De voorbereiding van PSV op de kraker van komend weekend tegen Ajax in de Eredivisie is flink verstoord. De Eindhovense club heeft maandag namelijk bekendgemaakt dat bij een van de spelers actieve tuberculose (tbc) is vastgesteld. Het blijkt om Lucas Perez te gaan.

Regerend kampioen PSV heeft een achterstand van zes punten op koploper Ajax, waar Lang een verleden heeft. De wedstrijd lijkt bepalend voor het verdere verloop van de titelstrijd.