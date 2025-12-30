De onderhandelingen tussen Ajax en oud-Feyenoorder Quilindschy Hartman zijn maandag plots gestaakt. Daar is de Amsterdamse club van geschrokken meldt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. Mogelijk is druk vanuit de harde kern van Feyenoord reden voor die plotselinge ontwikkelingen. "Het is toch zó lastig."

Hartman meldde maandag geen interesse te hebben in een overstap op huurbasis van Burnley naar Ajax. Dat kwam onverwacht voor de club. Volgens Verweij hadden de Amsterdammers het idee dat er op dinsdag gewoon weer onderhandeld zou worden over de linksback. "Ik heb van meerdere bronnen binnen Ajax gehoord dat hij wel duidelijk heeft aangegeven open te staan voor Ajax”, zegt hij.

Hartman, die vrijwel zijn gehele jeugdopleiding doorliep bij Feyenoord en er doorbrak als prof, zou mede vanwege zijn Rotterdamse verleden hebben besloten niet de stap naar de rivaal te zetten. Hij kreeg veel negativiteit over zich een vanuit de harde kern van zijn oude club.

'Dat is echt heel ver gegaan'

Zijn interesse 'kan inmiddels veranderd zijn onder druk van veel boze Feyenoord-fans', denkt Verweij. Hij vindt de situatie dan ook schrijnend.“Een speler moet van club A naar club B kunnen gaan. Ik snap dat het aartsrivalen zijn, maar als je ziet wat Berghuis over zich heen kreeg, is dat echt heel ver gegaan. Het is toch zó lastig, dat het niet kan.”

Volgens de clubwatcher zou een transfer 'logisch' zijn voor Hartman. "Bij Burnley speelde hij de laatste wedstrijden niet en er komt een WK aan. Bij Ajax heeft hij min of meer de garantie dat hij zou gaan spelen. Het is voor hem cruciaal dat hij alles gaat spelen.”

Statement harde kern

Dinsdag verscheen er nog een statement van de harde kern van Feyenoord. "Dus eerst interesse tonen en praten met de aartsrivaal, en als de reacties toch wat heftiger zijn dan verwacht toch maar terugkrabbelen?", klinkt het. "Je bent niet meer geloofwaardig, Quilindschy. Als jij ooit nog met open armen ontvangen wil worden in de Kuip, zal je met betere uitleg moeten komen", aldus Rotterdam Radicals.

Hartman vertrok afgelopen zomer uit Rotterdam en verklaarde dat hij een slechte relatie had met trainer Robin van Persie. Toen de coach werd aangesteld keerde Hartman net terug van een zware knieblessure.

