De soap rond Quilindschy Hartman heeft maandag een onverwachte wending gekregen. Waar de linksback van Burnley afgelopen dagen volop in verband werd gebracht met een huurtransfer naar Ajax, zag hij op het laatste moment af van een overstap naar de aartsrivaal van Feyenoord. Dat besluit wordt hem in Rotterdam echter allerminst in dank afgenomen.

De naam van Hartman deed het Nederlandse voetbal afgelopen weekend flink opschudden. Transferexpert Fabrizio Romano meldde zondag dat Ajax serieuze interesse had en de verdediger graag voor de rest van het seizoen wilde huren. Volgens De Telegraaf stond Hartman zelf open voor een overgang naar de hoofdstad, in de hoop op meer speeltijd richting het WK van 2026.

Géén stap naar Ajax

Maandag kwam Voetbal International echter met het nieuws dat de linksback tóch afziet van een transfer naar Amsterdam. Hartman, die vrijwel zijn gehele jeugdopleiding doorliep bij Feyenoord en er doorbrak als prof, zou mede vanwege zijn Rotterdamse verleden hebben besloten niet de stap naar de rivaal te zetten. Andere opties voor een winterse transfer worden nog overwogen.

'Niet meer geloofwaardig'

Ondanks dat Hartman uiteindelijk niet tekent in Amsterdam, reageert de harde kern van Feyenoord furieus op het verloop van de afgelopen dagen. "Dus eerst interesse tonen en praten met de aartsrivaal, en als de reacties toch wat heftiger zijn dan verwacht toch maar terugkrabbelen?", schrijven ze in een stevig statement op Instagram.

"Je bent niet meer geloofwaardig, Quilindschy. Als jij ooit nog met open armen ontvangen wil worden in de Kuip, zal je met betere uitleg moeten komen", sluit de Rotterdam Radicals het bericht af.

Vaste basiskracht bij Burnley

Q groeide op in Zwijndrecht, onder de rook van Rotterdam, waar Feyenoord al vroeg op zijn pad kwam. De stap van local kid naar vaste kracht bij Feyenoord verliep snel, maar een langdurige knieblessure bracht zijn opmars tot stilstand. Toen hij zijn plek verloor, besloot hij dat het tijd was voor een nieuw hoofdstuk.

In augustus verklaarde Hartman dat hij afgelopen zomer bij Feyenoord vertrok vanwege de slechte relatie met Robin van Persie. De Rotterdammer werd in februari trainer van Feyenoord. Precies op dat moment keerde Hartman terug van een zware knieblessure. "Hij verwachtte meer te spelen en vond zichzelf de beste back van Feyenoord. Daar hoort een houding en intensiteit bij op trainingen en dat miste ik", vertelde Van Persie.

Hartman maakte daarop in de zomer van 2025 de overstap naar Burnley. Bij de nummer negentien van de Premier League stond hij dit seizoen vijftien keer in de basis.