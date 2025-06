Ex-Feyenoorder Santiago Giménez heeft misschien wel één van zijn mooiste doelpunten ooit afgekeurd zien worden. De spits leek de winnende goal te maken voor Mexico, maar werd alsnog teleurgesteld. Hij stond buitenspel.

Het Mexicaanse elftal nam het op tegenover Costa Rica in de Gold Cup. Het was de laatste wedstrijd in de groepsfase, waar ook Suriname deel van uitmaakt. Het duel bleef lange tijd doelpuntloos tot in de vijfde minuut van de extra tijd.

De 25-jarige Giménez, die begin dit jaar de overstap van Feyenoord naar AC Milan maakte, schoot een prachtige volley raak vanuit het vijfmetergebied. Mexico leek voor even alsnog drie punten te pakken. Maar de VAR besliste anders. De 34-voudig international stond buitenspel op een bijzondere manier.

Bijzonder buitenspel

Op het moment dat Mexico een indirecte vrije trap richting het zestienmetergebied van Costa Rica schoot, stond Giménez buitenspel. Maar hij ontving niet direct de bal. Een verdediger van Costa Rica kopte de bal blind weg, waardoor hij toch in de voeten van de AC Milan-aanvaller kwam. De VAR besloot dat hij alsnog met buitenspel bestraft moest worden.

This was ruled offside...



A look at the VAR check which disallowed Santiago Gimenez's goal for Mexico 🇲🇽 pic.twitter.com/PPb2V5J4Ff — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 23, 2025

De Amerikaanse commentatoren bij FOX Soccer snapten niets van de beslissing van de scheidsrechter. Na de verdedigende kopbal sprak een van de commentatoren van een 'nieuw fase'. "Dus ik ben het hier absoluut niet mee eens."

Een fan op X legt de regel uit. " Ik schaam me voor het aantal VS-commentatoren die de regels van deze sport gewoon niet kennen. Het is 100% buitenspel en ze staan ​​allemaal voor een raadsel. De speler stond buitenspel en behaalde daardoor een positievoordeel. De kopbal van Costa Rica is irrelevant, het veranderde het balbezit niet. Het is buitenspel. Simpel."

Suriname

Het Surinaamse elftal kwam in dezelfde groep in actie. Het team van bondscoach Stanley Menzo bleef steken op een 0-0 gelijkspel tegen de Dominicaanse Republiek. Eerder werd er in de ijzersterke poule verloren van Mexico (2-0) en Costa Rica (4-3). Suriname was al uitgeschakeld.

Curaçao maakt nog wel kans om de groepsfase te overleven. Het team van bondscoach Dick Advocaat speelt woensdag op donderdagnacht de laatste partij tegen Honduras. Curaçao moet winnen om nog kans te maken.