Oud-Feyenoorder Santiago Giménez pakt rode kaart in dramatisch duel AC Milan

Oud-Feyenoorder Santiago Giménez heeft op negatieve wijze een belangrijke rol gespeeld in het duel van AC Milan met AS Roma in de Serie A. De wedstrijd was cruciaal in de strijd om Europees voetbal en dat loopt Milan nu mis.

AC Milan verloor met 3-1 in Rome. Een drama voor de ploeg, want daarmee is Europees voetbal onhaalbaar. Met nog één speelronde te gaan staat de club op plek negen in de competitie met 60 punten. Plek zes, die recht geeft op play-offs voor de Conference League is op dit moment voor Lazio met 65 punten.

Na 21 minuten ging het al mis voor Milan. Giménez pakte een rode kaart nadat hij een elleboogstoot uitdeelde. Het stond op dat moment al 1-0 voor Roma. De uitploeg maakte nog gelijk, maar het werd uiteindelijk 3-1 voor de Romeinen.

Titelstrijd

De titelstrijd is in Italië nog in volle gang. Napoli en Internazionale hebben op de voorlaatste speeldag allebei niet weten te winnen. De koploper uit Napels kwam niet verder dan 0-0 bij Parma, terwijl het Inter van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij thuis bleef steken op 2-2 tegen Lazio.

Met nog één wedstrijd te gaan heeft Napoli 79 punten, 1 punt meer dan Inter. De ploeg uit Milaan sluit de competitie af met een uitwedstrijd bij Como. Napoli ontvangt in het eigen stadion Cagliari.

Yann Bisseck schoot Inter vlak voor rust op voorsprong tegen Lazio, waarna Pedro in de 72e minuut de 1-1 maakte. Dumfries leek de thuisploeg even later alsnog naar de zege te koppen (2-1). Na een handsbal schoot Pedro echter in de laatste minuut vanaf de strafschopstip de 2-2 binnen. Dumfries speelde de hele wedstrijd, De Vrij bleef op de bank.

Napoli leek in de blessuretijd nog een uitgelezen kans te krijgen om de titelstrijd te beslissen. Na een overtreding op David Neres wees de scheidsrechter naar de stip, maar na het zien van de beelden wijzigde hij zijn beslissing vanwege een eerdere overtreding.

Juventus deed goede zaken in de strijd om het vierde en laatste Champions League-ticket. De nummer 4 versloeg Udinese met 2-0, na doelpunten van Nicolás González en Dusan Vlahovic.

