Oud-speler Ajax krijgt politie achter zich aan na natspuiten van publiek aartsrivaal Celtic

De Schotse politie is een een onderzoek gestart na een opmerkelijke actie van voetballer Vaclav Cerny. De oud-speler van Ajax, FC Utrecht en FC Twente spoot als speler van Rangers FC het publiek van aartsrivaal Celtic nat met een waterfles. Celtic stapt naar de politie.

De spectaculaire derby tussen Celtic en Rangers eindigde in de 88ste minuut met de winnende goal van Hamza Igamane. Het doelpunt van Rangers-speler Igamane was de 3-2 en betekende winst van de Old Firm. Cerny vierde het doelpunt van zijn ploeggenoot op een bijzondere manier.

De 22-voudig international van Tsjechië rende na het doelpunt naar het vak van de Celtic-supporters en spoot hen nat met water uit zijn drinkfles. Dit leidde tot woedde van supporters bij de Schotse topclub. Verschillende bewakers moesten ingrijpen om de situatie niet uit de hand te laten lopen.

Politie

Celtic heeft de situatie aangekaart bij de Schotse politie. Een woordvoerder van de politie bevestigde in de krant The Herald dat de voetbalclub contact met hen heeft opgenomen. " Agenten hebben informatie ontvangen en het onderzoek is gaande", laten ze weten.

Het is onbekend of de politie actie gaat ondernemen voor de waterspuitactie van Cerny.

Strijd tussen Celtic en Rangers

Hoewel Rangers FC de onderlinge strijd afgelopen weekend won, staat Celtic met ruime afstand op kop in de Schotse Premiership. Celtic staat liefst dertien punten voor op nummer twee Rangers FC.

Mohamed Diomande en Nicolas Raskin maakten de eerste twee doelpunten voor Rangers FC, terwijl Japanners Daizen Maeda en Reo Hatate de doelpunten voor Celtic maakten.

Vaclav Cerny

De inmiddels 27-jarige Cerny speelde jarenlang in Nederland. De Tsjechische aanvaller werd in de jeugd opgepikt door Ajax en speelde tussen 2015 en 2019 voor de Amsterdammers. Hoewel hij tot zestien wedstrijden in het eerste kwam, moest hij vertrekken naar FC Utrecht. Via die club belandde hij bij FC Twente, waar hij met vijftien doelpunten zijn succesvolste tijd in de Eredivisie meemaakte.

De Enschedeërs verkochten de Tsjech aan Wolfsburg, waar hij nog altijd onder contract staat. De Duitsers verhuren hem dit seizoen aan Rangers FC. Hier maakte hij in 27 wedstrijden 11 doelpunten.