Ajax viert 125-jarig jubileum met prachtige video: 'Onvoorwaardelijke liefde voor de club'

Ajax viert vandaag het 125-jarig jubileum van de club. Ter ere van het team en alle fans door de jaren heen is een prachtige video gemaakt. Veel clublegendes spelen een rol.

"In het leven is niets onvoorwaardelijk, behalve de liefde voor je kind en de liefde voor je club", zo begint en eindigt de video. "Al generaties gaat het van generatie op generatie", dat is dan ook te zien in de prachtige beelden.

Jubileum Ajax gekaapt door één man: scheidsrechter Dennis Higler was het helemaal kwijt Ajax beleefde het 125-jarig jubileum in mineur. De hoofdrol moest voor Ajax zijn, maar die werd gegrepen door een ander. Een onstuimige slotfase is het gesprek na afloop, die werd ingeleid door Dennis Higler. Het overschaduwt het spel van Ajax op het eigen jubileum. Met geluk werd een drama op het eigen feestje voorkomen, maar reden tot een feestje was er eigenlijk niet.

Veel oud-spelers worden geëerd en er is een speciale rol voor 'Mister Ajax' Sjaak Swart. Bekijk de video hieronder:

Ajax werd op 18 maart 1900 opgericht in een café aan de Kalverstraat. De club werd 36 keer kampioen van Nederland.

Ajaz - AZ

In de wedstrijd tegen AZ (2-2) werd afgelopen weekend al het jubileum gevierd. De spelers droegen speciale tenues, die gebaseerd waren op het allereerste rood-witte shirt van Ajax. Veel aandacht voor het 125-jarig bestaan was er echter niet. Die ging vooral naar de opmerkelijke beslissing van scheidsrechter Dennis Higler.

Scheidsrechter Bas Nijhuis spreekt Dennis Higler tegen over soap rond tweede gele kaart bij Ajax - AZ Wat was dat allemaal voor gerommel door scheidsrechter Dennis Higler bij Ajax tegen AZ? De fluiter gaf ten onrechte een tweede gele kaart aan AZ-speler Alexandre Penetra, die dus van het veld moest. Collega-scheids Bas Nijhuis besprak het moment in Vandaag Inside.

Hij gaf Alexandre Penetra een, zo gaf hij zelf toe, onterechte tweede gele kaart. Die kon niet meer ongedaan gemaakt worden en dus moest de Portugees van het veld. Het leidde tot veel woede bij AZ.

Feest

Dinsdag kan het jubileum alsnog gevierd worden. Er zal dan ook een groot feest plaatsvinden op de Dam in Amsterdam.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.