Oud-Ajacied Urby Emanuelson voegt zich definitief bij de staf van John Heitinga. Dat nieuws sijpelde al een tijdje rond, maar de voormalig voetballer kwam zelf met het grote nieuws.

"Ik heb nog niet officieel getekend, maar ben wel akkoord met de club. Het gaat heel snel allemaal", aldus Emanuelson in gesprek met Ziggo Sport, waar hij tijdens het EK onder 21 als vaste analist van Jong Oranje werkt. "Zelf niet verwacht hoor, maar voor mij een hele leuke uitdaging."

Ajax in gesprek met oude bekende: 'Had gehoopt dat het langer geheim bleef' Ajax hoopt de 39-jarige Urby Emanuelson aan de technische staf toe te voegen. De oud-speler van de Amsterdammers moet een functie krijgen in de technische staf van nieuwe trainer John Heitinga. Emanuelson bevestigt dat er gesprekken plaatsvinden.

Brug tussen spelers en trainers

Emanuelson voerde meerdere gesprekken met Heitinga. "We hebben het gehad over mijn taak binnen de staf", vertelt de oud-speler. Dat wordt een bijzondere, want hij zal voorlopig niet op de bank te zien zijn. "Ik heb een uitdagende taak heb die heel goed bij mij past en ik ook al twee jaar deed bij Jong Ajax. Mijn aandachtspunt is echt het ontwikkelen van het individu, waar ik heel veel tijd in moet steken om de jongens zo snel mogelijk klaar te stomen."

Urby Emanuelson ➠ Ajax 1! ✨

De ras-Ajacied voegt zich bij de technische staf van John Heitinga, maar neemt niet op de bank plaats 🧑‍🏫



'Ik ben de sleutel tussen trainers en spelers' 💬#ZiggoSport pic.twitter.com/0xlvZ3C7Be — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 24, 2025

Emanuelson beschikt nog niet over de juiste papieren om naast Heitinga te zitten. "Ik ben de sleutel tussen trainers en spelers. Daar loop ik een beetje tussenin. Ik krijg de taak om echt in detail te treden met onze spelers", benadrukt hij. Tussendoor hoopt Emanuelson nog verschillende trainersdiploma's te halen.

Details contract

De Telegraaf weet meer over de komst van Emanuelson als derde assistent van Ajax. Hij tekent naar verluidt voor twee seizoenen. Heitinga heeft daarnaast de beschikken over assistenten Marcel Keizer en Frank Peereboom. Laatstgenoemde was afgelopen jaar hoofdtrainer van Jong Ajax, waarbij Emanuelson dus assistent was. Keizer werkte in het verleden al eens als hoofdtrainer bij Ajax. Heitinga ook, maar dan op interim-basis.

Trainer uit zorgen over kwaliteiten van John Heitinga: 'Ik hoop niet dat Ajax dat denkt' Robert Maaskant ziet dat Ajax-trainers John Heitinga en Marcel Keizer voor een flinke uitdaging staan, vooral als het gaat om de speelwijze én het overtuigen van de kritische Amsterdamse fans. "Het zijn geen jongens die zomaar even een hosanna-stemming oproepen bij het Ajax-publiek", stelt Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.