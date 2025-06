Ajax hoopt de 39-jarige Urby Emanuelson aan de technische staf toe te voegen. De oud-speler van de Amsterdammers moet een functie krijgen in de technische staf van nieuwe trainer John Heitinga. Emanuelson bevestigt dat er gesprekken plaatsvinden.

"Het is nog niet zeker hoor, maar we oriënteren ons over hoe of wat voor komend seizoen", zei hij bij Ziggo Sport. "Maar ik sta er wel voor open." Emanuelson gaf daar lachend aan: "Ik had gehoopt dat het langer geheim zou blijven, maar we zijn in gesprek."

De oud-speler van Ajax, AC Milan en het Nederlands elftal was het afgelopen seizoen werkzaam bij Jong Ajax, waar hij trainer Frank Peereboom assisteerde. De nieuwe hoofdtrainer John Heitinga van het eerste elftal gaat nauw samenwerken met zijn assistent Marcel Keizer. Peereboom is in beeld voor de functie van tweede assistent.

Remko Pasveer (41) weet van geen ophouden en gaat concurrentie aan met jonkies bij Ajax Remko Pasveer blijft bij Ajax. De Amsterdammers schotelen de 41-jarige doelman binnenkort een contract van nog een jaar voor. Dan zou Pasveer de strijd onder de lat aan moeten gaan met keepers die nog niet geboren waren toen hij zijn debuut in het betaald voetbal maakte.

Mogelijke rol van Emanuelson

Emanuelson zou individuele trainingen aan spelers kunnen geven. Ajax polste eerder Jaap Stam vergeefs voor een functie in de technische staf van Heitinga. Emanuelson analyseert voor Ziggo Sport de duels van Jong Oranje op het EK in Slowakije.

Ajax maakt groot nieuws bekend over aanvoerder, technisch directeur Alex Kroes spreekt mooie woorden Ajax heeft bijzonder contractnieuws bekend gemaakt. Sherida Spitse blijft de komende jaren namelijk nog spelen voor de club uit de hoofdstad. De 35-jarige middenveldster van de Amsterdammers weet voorlopig dus niet van ophouden.

Nieuwe spelers in de selectie

Technisch directeur Alex Kroes is ook druk bezig met de selectie waarmee Heitinga moet presteren. Hij is Raúl Moro nog niet uit het oog verloren. Ajax wilde de linksbuiten van Real Valladolid een half jaar geleden al naar Amsterdam halen. Maar de jeugdinternational van Spanje raakte toen geblesseerd. Ajax wil daarnaast Vitezslav Jaros huren van Liverpool. Heitinga werkte afgelopen seizoen met de doelman bij de kampioen van Engeland.

PSV opent Eredivisie met 'kampioensduel', Ajax ontvangt promovendus; ook datum eerste Klassieker bekend De eerste speelronde voor het komende seizoen in de Eredivisie is bekend. Opvallend genoeg begint landskampioen PSV tegen de club waar het de afgelopen twee jaar de titel tegen won: Sparta Rotterdam. Ajax start met een thuiswedstrijd tegen een promovendus.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.