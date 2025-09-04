Wanneer voetballers een overstap maken naar een nieuwe club, is het niet meer dan normaal dat ze hun oude werkgever en supporters bedanken op social media. Toch wist een oud-spits van PSV het enorm bont te maken met zijn afscheidspost. Fans vermoeden namelijk dat hij zijn emotionele woorden niet zelf heeft bedacht.

De Portugese spits Fabio Silva, die in 2023 nog een halfjaar aan PSV werd verhuurd, maakte afgelopen transferperiode voor ruim 22 miljoen euro de overstap van Wolverhampton Wanderers naar Borussia Dortmund. Silva spendeerde vijf jaar bij de Engelse club. Dus toen bekend werd gemaakt dat hij Wolves ging verlaten, kwam Silva met een lang en emotioneel bericht op Instagram. Maar oplettende lezers viel iets op.

De teksten van Silva kwamen bekend voor. De Nigeriaan Christantus Uche, die vier dagen na de transfer van Silva de overstap van Getafe naar Crystal Palace maakte, had exact hetzelfde verhaal onder zijn afscheidspost staan. Op de namen van de clubs en wat emoji's na, zijn beide posts woord voor woord identiek. Uche kan het bericht van Silva klakkeloos hebben gekopiëerd en geplakt, maar fans vermoeden dat er een andere boosdoener is.

'Bedank anders ChatGPT'

Fans verdenken namelijk dat beide spelers hun afscheidsverhaal hebben laten genereren door kunstmatige intelligentie: AI. In de comments van de afscheidsposts van beide voetballers wemelt het van de beschuldigingen dat ze hun teksten niet zelf hebben geschreven. "Bedank anders ChatGPT'', zegt iemand onder de post van Silva.

🚨 Christantus Uche and Fábio Silva really wrote exactly the same farewell message to Getafe and to Wolves. 😂🤝



ChatGPT working overtime for these footballers. 🤖 pic.twitter.com/3UsgsVJKoo — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 4, 2025

Silva schiet in de verdediging

De oud-PSV'er bijt van zich af. In een Instagram-story laat de spits een screenshot zien, waarin hij zijn afscheidstekst in een WhatsApp-bericht heeft gestuurd naar iemand. Hierbij schrijft Silva het volgende: "Dit is een gesprek, waarbij je kan zien dat ik mijn afscheidstekst voor 22 augustus heb geschreven. Ik ben niet tot meer uitleg verschuldigd! Ik schreef het zelf en laat mijn dankbaarheid zien aan Wolves." Toch laat deze story niet met zekerheid zien of Silva zijn afscheidstekst daadwerkelijk heeft laten genereren door AI. De tekst kan namelijk gewoon zijn geplakt in het WhatsApp-bericht.

Mooie overstap

Ondanks alle commotie is de transfer van Silva een mooie overstap voor hem. In zijn vijf jaar bij Wolves is Silva in totaal vier keer uitgeleend aan een andere club. Na afgelopen seizoen indruk te hebben gemaakt bij Las Palmas, heeft de 23-jarige Portugees nu een mooie transfer naar Borussia Dortmund afgedwongen. Wolves maakt wel bijna twintig miljoen euro verlies op de spits, die ze in 2020 voor veertig miljoen euro overnamen van FC Porto.