De Champions League begint over twee weken en dus moeten de spelers ingeschreven worden. Nu de transfermarkt gesloten is, hebben de clubs hun keuzes gemaakt. Opvallend is dat bijvoorbeeld Arne Slot een belangrijke invaller niet nodig denkt te hebben.

De inschrijvingslijsten van de 36 teams die deelnemen aan de groepsfase van de UEFA Champions League zijn bekend, inclusief die van Ajax en PSV. Daar zitten geen verrassingen bij. Dat is bij andere teams wel anders. Er zijn namelijk spelers met miljoenensalarissen die niet in actie komen omdat ze niet zijn ingeschreven door de club.

Liverpool spant de kroon. The Reds van manager Arne Slot investeerden deze zomer maar liefst meer dan 480 miljoen euro en werden daarmee de club die het meeste geld uitgaf in één transferperiode, waarmee ze het vorige record van Real Madrid (398 miljoen euro in de zomer van 2019) verpulverden.

Aankoop van 12 miljoen niet nodig

Namen als Florian Wirtz, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Hugo Ekitike en Alexander Isak kwamen naar Anfield en zijn allemaal ingeschreven voor de miljoenencompetitie. Opvallend is echter de afwezigheid van Federico Chiesa. De Italiaanse international, vorig seizoen voor 12 miljoen gekocht, was al beslissend in de 4-2 overwinning van Liverpool op Bournemouth in de eerste speelronde van de Premier League. In de Champions League is hij volgens Slot niet nodig.

Ook in Engeland, maar dan in Londen, lieten Tottenham Hotspur, Arsenal en Chelsea enkele grote namen (en zelfs nieuwe aanwinsten) buiten hun Champions League-selectie.

Ook andere clubs verrassen

Bij Spurs, die vorig seizoen de UEFA Europa League wonnen tegen het Manchester United van Ruben Amorim, ontbreken Mathys Tel en Yves Bissouma. Dejan Kulusevski, Radu Dragusin en James Maddison maken ook geen deel uit van de selectie van Thomas Frank, maar daar is een verklaring voor. De drie spelers herstellen van ernstige blessures.

Bij Arsenal herstelt Gabriel Jesus van een blessure en wordt zijn terugkeer pas eind dit jaar verwacht. Toch kozen The Gunners ervoor om de Braziliaanse aanvaller, met een marktwaarde van 32 miljoen euro, niet in te schrijven.

Chelsea liet aanwinst Facundo Buonanotte buiten de inschrijvingslijst. Bij zijn presentatie bij The Blues toonde de Argentijnse middenvelder zich verheugd over de 'kans om voor het eerst in de Champions League te spelen'. Dat is iets wat in ieder geval in deze fase niet zal gebeuren.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.