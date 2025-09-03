PSV-middenvelder Joey Veerman maakt er geen geheim van dat hij sfgelopen transferperiode graag was vertrokken uit Eindhoven. De aanbieding van Brentford kwam echter te laat, waardoor de overstap niet doorging. "We hadden bepaalde afspraken."

Veerman hoopt al een jaar lang om een volgende stap te maken in zijn voetbalcarrière, maar het kwam nog niet tot een transfer. Deze week was er interesse vanuit Engeland. "Er kwam uiteindelijk drie, vier dagen voor het einde van de transferperiode een bod. Dat heeft PSV geweigerd", aldus de 26-jarige in gesprek met NOS.

"Vervolgens kwam er nog een bod", Brentford wilde tussen de 25 en 30 miljoen euro voor Veerman betalen. Ook daarmee ging PSV niet akkoord. "Ze zijn op zoek gegaan naar vervangers. Ze zeggen dat ze die niet hebben kunnen vinden."

Afspraken

Een grote teleurstelling voor Veerman, maar hij begrijpt het standpunt van de club. "Op een gegeven moment wil je gewoon een keer een stap maken. Maar PSV kon gewoon niemand vinden om mij te vervangen. Dat is wel heel jammer", aldus de Volendammer. "We hadden bepaalde afspraken. Als Brentford eerder was gekomen dan was de deal al rond geweest. Maar ze hebben gewoon te lang gewacht."

Ook trainer Peter Bosz gaf uitleg over het afketsen van de transfer. "Het is zeker niet lekker mocht er nog een speler vlak voor het sluiten van de markt vertrekken. Het is hartstikke lastig om een vervanger te vinden, want de lijstjes zijn korter geworden omdat spelers nu ergens anders voetballen", zei hij op een persconferentie.

"Ik begrijp het ook wel. Je hebt twee manden de tijd voor transfers. Dan is het moeilijk om in de laatste week nog een vervanger te vinden", zegt Veerman. "Ik dacht dat tweeënhalve maand wel genoeg zou zijn, maar dat was het helaas niet."

Wellicht kan hij over een half jaar alsnog zijn koffers pakken. "De kans is wel aanwezig dat Brentford terugkomt. Maar ik weet het nog niet."

